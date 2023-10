Sistema Divina Providência abre 3 mil vagas para cursos de capacitação

462

Serão cerca de 3 mil vagas para cursos de capacitação nas áreas de gastronomia; beleza, saúde e bem-estar; gestão e negócios e tecnologia da informação (foto: Pexels/Reprodução)

O Sistema Divina Providência (SDP) abre cerca de 3 mil vagas para cursos de capacitação nas áreas de gastronomia; beleza, saúde e bem-estar; gestão e negócios e tecnologia da informação.

Ao todo são mais de 60 cursos, distribuídos nos oito centros de formação profissional do SDP. A oferta varia por unidade, assim como a quantidade de vagas por turma e turnos disponíveis.

O detalhamento completo das ofertas pode ser consultado em cada centro de formação profissional, presencialmente ou pelo telefone. Já as inscrições devem ser feitas presencialmente, na unidade escolhida para a capacitação.

Ao todo, os centros de formação profissional estão presentes em 9 cidades de Minas Gerais, Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, Vespasiano, Santa Luzia, Contagem, Sabará, Nova Lima, Montes Claros e Ibirité.

Critério e inscrição

Os documentos necessários para a inscrição incluem comprovante de endereço, cópia e original da carteira de identidade, além do formulário preenchido pelo apadrinhador.

A qualificação é dirigida ao desenvolvimento profissional em várias áreas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou extrema vulnerabilidade, abrangendo pontos na capital mineira e da Região Metropolitana de Belo Horizonte, RMBH.

Para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, com renda de até R$170,00 e inscritas no CADÚnico, o curso é gratuito.



A admissão é feita via Centro de Referência em Assistência Social, CRAS, dependendo da disponibilidade de vagas e as inscrições são feitas após uma triagem.

A isenção pode abranger também itens como uniforme, crachá, vale-transporte e lanche, dependendo do projeto ou forma de chegada à instituição.

Já os demais interessados também não pagam o curso, mas precisam ser apadrinhados no ato da inscrição. O padrinho, que não pode ser o pai ou a mãe do aluno, funcionários ou alunos do Sistema Divina Providência, é responsável pela contribuição do curso, que pode variar de uma a três quotas.

As contribuições podem ser efetuadas através de PIX feito pelo padrinho ou em dinheiro. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode ser padrinho, desde que não esteja sujeita às restrições.

A contribuição do apadrinhamento é R$ 65 por cota, cada curso possui seu cronograma e uma carga horária que determina a quantidade de cotas. Além disso, há o pagamento único de R$ 30 pela camisa e R$ 15 pelo crachá.