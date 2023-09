Enem e saúde mental: entenda a importância do equilíbrio na preparação

462

Pedro Vasconcelos, estudante de medicina da UFMG e professor de Ioga do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

A jornada de preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é o período mais desafiador na vida de muitos estudantes. A busca por aprender todas as matérias e a pressão para conquistar uma vaga na universidade podem causar estresse e afetar a saúde mental desses jovens.

O Enem é uma das provas mais importantes para estudantes que desejam ingressar no ensino superior no Brasil. A expectativa de obter uma boa pontuação e competir por vagas em universidades renomadas pode ser esmagadora. Muitos estudantes se submetem a longas horas de estudo, pressões externas e internas, e enfrentam a ansiedade que a prova pode trazer.





Por isso, neste conteúdo, vamos discutir a importância do equilíbrio emocional durante a preparação para o Enem e como cuidar da saúde mental nesse processo.

Cuidando da saúde mental durante a preparação para o Enem

Manter o equilíbrio emocional durante a preparação para o Enem é fundamental para garantir um bom desempenho na prova e também uma boa entrada no ensino superior.

Veja abaixo algumas dicas para ajudar os estudantes a cuidar de sua saúde mental.

Mantenha uma rotina saudável

Cuide do seu corpo. Priorize uma alimentação equilibrada, pratique atividades físicas e durma o suficiente. Uma mente saudável depende de um corpo saudável.

Estabeleça metas realistas

Defina metas de estudo realistas e alcançáveis. Não se sobrecarregue com um volume excessivo de conteúdo. Planeje seu tempo de estudo de forma eficaz, focando em seus pontos fortes e fracos.

Gerencie o estresse

Pratique técnicas de relaxamento, como meditação, ioga ou até mesmo uma simples respiração profunda, para aliviar o estresse. Não se esqueça de fazer pausas regulares durante o estudo para evitar o esgotamento.

Desabafe com amigos e família

Não hesite em conversar com amigos e familiares sobre suas preocupações e emoções. O apoio social pode ser reconfortante e motivador.

Busque ajuda profissional

Se sentir que a pressão está afetando negativamente sua saúde mental, não hesite em procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Terapia e aconselhamento são recursos valiosos durante essa fase da vida.

A saúde mental é um aspecto essencial da jornada de preparação para o ENEM. Priorize seu bem-estar emocional enquanto busca seu lugar na universidade.

Colégio Determinante: seu parceiro na jornada para o Enem

Sala de estudos com ambiente acolhedor e diferenciado para os alunos aproveitarem ao máximo o tempo de estudo (foto: Divulgação)

Se você está se preparando para o ENEM e busca apoio e equilíbrio emocional, o Colégio Determinante está aqui para ajudar. A instituição é conhecida por suas milhares de aprovações em universidades de todo o país. Agora, além do Pré-Vestibular, a escola tem também ensino médio, com uma abordagem inovadora e humanizada.

Contando com os melhores profissionais da área e materiais didáticos de alta qualidade, o Colégio Determinante se compromete a preparar seus alunos desde o primeiro ano do ensino médio para o sucesso no Enem e em outras provas de vestibular.