Como preparamos os alunos para serem protagonistas de suas histórias

Toda aprovação no Det é comemorada pelos colegas e equipe. A força está no coletivo (foto: Divulgação)

Pré-vestibular Determinante tem uma história de mais de 10 anos em Belo Horizonte, sendo reconhecido pelas suas milhares de aprovações em diferentes universidades do país. Alinhando foco acadêmico com uma educação humanizada e individualizada, a instituição se tornou a primeira opção de ensino para muitos estudantes de diversas cidades, além de BH.





Só nos últimos três anos, os alunos do Det alcançaram os primeiros lugares no vestibular da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, um dos mais concorridos do estado. Além disso, a instituição de ensino também conquistou, no último ano, o primeiro lugar de Minas Gerais no vestibular de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





Agora, além do curso preparatório, o Determinante é também colégio e recebe alunos para o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, com a proposta de preparar os jovens para ingressarem no ensino superior assim que concluírem o último ano da escola.





Com este objetivo, a escola investe constantemente para oferecer aos pais e alunos o melhor da educação, unindo toda a experiência acadêmica do pré-vestibular, profissionais qualificados, plataforma de ensino on-line, monitorias, plantão tira dúvidas e o melhor material didático do país.





Além disso, o Determinante também adota uma abordagem mais abrangente, que vai além dos vestibulares. Eles desempenham um papel crucial, preparando os alunos não apenas para os exames, mas também para a trajetória universitária e profissional que se seguirá, se tornado fundamental para a formação de indivíduos capazes de enfrentar os desafios da educação superior e do mercado de trabalho.





“Entendemos que para ter alto desempenho não basta apenas o estudar. É preciso estudar de uma forma inteligente, ganhando uma base sólida e que faça o aluno ter interesse em estar sempre buscando novos desafios”, pontua Renato Ribeiro, professor e co-fundador do Determinante.

A importância de preparar os alunos para além dos vestibulares

Ex-aluna do Det, Ana, aprovada na Universidade de São Paulo em Sistema da Informação, um dos cursos mais concorridos do país (foto: Divulgação)

Tradicionalmente, os colégios e pré-vestibulares são voltados exclusivamente para a preparação dos alunos para as provas de admissão nas universidades. Entretanto, essa abordagem limitada não contempla o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para o sucesso acadêmico e profissional a longo prazo.





Hoje, a demanda por profissionais bem preparados e adaptáveis em um mercado de trabalho em constante mudança tem impulsionado a evolução das instituições de ensino. Este é o caso do Colégio e Pré-vestibular Determinante, que adere a uma abordagem mais ampla, que vai além da simples preparação para o vestibular, e se concentra na formação integral dos estudantes.





A proposta do Determinante de ser uma escola de alto desempenho não se limita apenas às aprovações nas universidades e boas notas no Enem. A instituição reconhece a importância de investir em um ensino que colabora para a formação de bons adultos e profissionais e gera grandes transformações na vida pessoal de cada aluno.





Visando a formação integral dos estudantes, o colégio e pré vestibular oferece benefícios significativos para os jovens matriculados, incluindo o cuidado com a saúde mental e satisfação na futura carreira.

Como a abordagem do Colégio e Pré-vestibular Determinante prepara alunos para o sucesso universitário e profissional

Renato Ribeiro, cofundador e Diretor do Grupo Determinante, possui 20 anos de experiência em ensino (foto: Divulgação)

Para Renato, “o alto desempenho do Determinante existe pela relação entre aluno e professor de foco e objetivo em comum. Assim, nós investimos em turmas reduzidas e priorizamos o relacionamento próximo entre professor e aluno, em que o aluno tem a liberdade de apresentar suas individualidades e os professores conseguem direcionar seus conhecimentos para auxiliá-los”.





Com isso, indo muito além dos vestibulares, o Det decide por uma abordagem que prepara todos os seus alunos para o sucesso universitário e profissional. Veja como:

Ensino de qualidade

A instituição se destaca por oferecer um ensino de alta qualidade , com professores altamente capacitados e o material didático mais atualizado do país. Isso garante que os alunos adquiram conhecimentos sólidos em todas as disciplinas, preparando-os para os desafios acadêmicos da universidade e do mercado de trabalho.

Educação humanizada

O foco da escola é em uma educação humanizada, que valoriza a proximidade dos profissionais com os alunos, o crescimento e desenvolvimento individual e também o auxílio na identificação de pontos fracos e fortes. Esse tipo de tratamento faz com que o aluno se torne o protagonista de suas decisões, que são tomadas com mais maturidade.

Desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais

Além do conhecimento acadêmico, a preparação do Determinante enfatiza o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Isso inclui a capacidade de comunicação, trabalho em equipe, resolução de conflitos e resiliência.





Essas são habilidades essenciais para o sucesso não apenas na universidade, mas também na carreira profissional.

Incentivo à pesquisa e à criatividade

Estimular a pesquisa e a criatividade é essencial para preparar os alunos para os desafios da universidade e para desenvolver sua capacidade de inovação. Por isso, no Determinante, os alunos são estimulados a fazer pesquisas, participarem de eventos acadêmicos e atividades extracurriculares relacionadas à criatividade.





Com essas abordagens, os alunos do Determinante saem de lá não apenas bem preparados para os exames de admissão para as universidades, mas também com as habilidades e a mentalidade necessárias para enfrentar com sucesso a universidade e a vida profissional.





Camila Ferreira, professora e sócia do Colégio e Pré-vestibular Determinante, complementa: “os alunos têm abertura e confiança com nós professores, para expor as dificuldades e seguranças, até mesmo sobre o futuro. Conversamos com eles, se for preciso, conversamos também com os pais e explicamos o que é este mundo do vestibular e como é delicada essa fase. Fazemos realmente uma conexão com as famílias”.

Estude no Colégio e Pré-vestibular Determinante

Renato Ribeiro, economista e professor de matemática e física no Det e Atila Zanone, engenheiro pelo ITA e diretor do Fibonacci (foto: Divulgação)





Ao personalizar o ensino, valorizar o desenvolvimento socioemocional e incentivar a reflexão sobre escolhas de carreira, o Colégio e Pré-vestibular Determinante desempenha um papel fundamental na preparação dos alunos para o sucesso universitário e profissional.





Sua abordagem vai além da simples aprovação no vestibular, buscando desenvolver habilidades e competências que serão valiosas ao longo de toda a vida acadêmica e profissional dos estudantes.





Se interessou pela instituição? As matrículas para as turmas do segundo semestre de 2023 ainda. Elas acontecem de maneira presencial, onde os alunos e os pais têm a oportunidade de conhecer o ambiente, a estrutura e ver de perto o material de qualidade que é usado pelos professores.





Aproveite esta oportunidade e vá até a escola, localizada na rua Tomé de Souza,701 – Savassi, e conheça tudo o que a família Determinante pode te oferecer.