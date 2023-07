Colégio de alto desempenho chega a BH com melhor material didático do país

462

Átila Zanone, Diretor do Grupo Fibonacci e Renato Ribeiro, diretor do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

O Pré-Vestibular Determinante é, atualmente, um dos maiores e melhores em resultados de Belo Horizonte. Muito conhecido em Minas Gerais, o cursinho alinha foco acadêmico com uma educação humanizada e individualizada, gerando resultados de peso no ramo educacional.

Agora, a instituição é também colégio e vai atender turmas de 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, unindo toda a experiência acadêmica do pré-vestibular com o material didático de excelência do Fibonacci. Assim, o Determinante começa a trabalhar em um alto padrão de qualidade de ensino médio para que os alunos concluam o último ano e ingressem diretamente na faculdade dos seus sonhos.

Colégio Determinante promete trazer para o Ensino Médio uma educação de alto desempenho

Criado a mais de 10 anos, o Determinante vem se destacando cada vez mais no país como um pré-vestibular de excelência, obtendo grandes resultados de destaque nos maiores vestibulares do país.

Com milhares de aprovações que marcam a história da instituição de ensino, só nos últimos três anos, os seus alunos alcançaram os primeiros lugares no vestibular da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. A instituição de ensino também conquistou, no último ano, o primeiro lugar de Minas Gerais no vestibular de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Júlia Gil, Melissa Bottene e Laura Bernardes, alunas do Determinante aprovadas em Medicina (foto: Divulgação)

“Com uma história de crescimento repleta de aprovações e certificações de qualidade, hoje, o Determinante se destaca entre as escolas preparatórias para vestibular em Minas Gerais”, afirma Renato Ribeiro, professor e co-fundador da instituição.

Com o foco em uma educação humanizada, que valoriza a proximidade com os alunos, o crescimento e desenvolvimento individual, além de auxiliar na identificação de pontos fracos e fortes, o Determinante se destaca como um curso preparatório para o Enem e vestibulares de alta competitividade, em Belo Horizonte.

Composto por uma equipe altamente qualificada, com professores renomados e preparados, e utilizando o melhor material didático disponível no país, o pré-vestibular agora expande sua atuação para se tornar também um colégio. Dessa forma, o Ensino Médio do Determinante chega em Belo Horizonte com uma educação de alto desempenho, destacando-se dos demais.

Professores do Colégio e Pré-vestibular Determinante em evento na Faculdade de Medicina da UFMG (foto: Divulgação)

Camila Ferreira, professora e sócia do Determinante explica que “a instituição consegue alinhar as aulas explicativas, tempo de estudos, revisão de matérias, simulados, aulas de estratégias de provas e estudos com um tratamento humanizado e individual, atendendo cada aluno na sua singularidade, acompanhando o desempenho de cada um.”

Assim, o Colégio e Pré-Vestibular Determinante vai se destacar não apenas pelos seus resultados, mas também com o seu desempenho de alto nível que contribui na formação integral do indivíduo.

"A escola irá replicar o alto desempenho já estabelecido no pré-vestibular, proporcionando maiores oportunidades para que os alunos concluam o ensino médio e ingressem no ensino superior", destaca a professora. Essa iniciativa trará a chance de realizar o sonho de muitos estudantes, permitindo que eles passem do terceiro ano diretamente para a faculdade.

Colégio Determinante vai contar com o melhor material didático do país

Para que o Determinante atinja as expectativas e alcance resultados brilhantes, surgiu a parceria com o Colégio Fibonacci, que está entre os dez do país com os melhores resultados do Enem, desde sua primeira turma, em 2009.

Para que o Determinante atinja as expectativas e alcance resultados brilhantes, surgiu a parceria com o Colégio Fibonacci, que está entre os dez do país com os melhores resultados do Enem, desde sua primeira turma, em 2009.

Giulia do time de atendimento do Colégio e Pré-vestibular Determinante com o material do Fibonacci (foto: Divulgação)

Com o intuito de inovar, o material Fibonacci promete organizar todas as matérias do ensino médio, aprofundar nos estudos e estabelecer nortes eficientes para que os alunos consigam sair do ensino médio já preparados para prestarem um vestibular de alta complexidade.

Desenvolvido exclusivamente para os estudantes do 1º, 2º e 3º ano, essa ferramenta de aprendizagem reforça a ideia de que os alunos podem sair do ensino médio preparados para serem aprovados nos vestibulares e no Enem, ingressando diretamente no curso dos seus sonhos. Dessa forma, os estudantes estarão prontos para disputar uma vaga sem a necessidade de frequentar um cursinho preparatório adicional, uma vez que a preparação ocorre ao longo dos três anos no colégio.

“O material está totalmente direcionado a cumprir a missão de consolidar todos os conhecimentos exigidos no ensino médio e, ao mesmo tempo, preparar alunos para o Enem e vestibulares”, explica Átilo Sazone, fundador do colégio e material Fibonacci.

A expectativa é que o Colégio Determinante, que possui uma trajetória semelhante à do Colégio Fibonacci, se estabeleça como uma escola de referência em Belo Horizonte, em Minas Gerais e em todo o país, sendo a principal escolha para pais e alunos que almejam ingressar em universidades renomadas.

“O Material Fibonacci é o mais recente no Brasil, oferecendo recursos digitais exclusivos que nenhum outro material possui. Além de ter uma abordagem abrangente em formato físico, ele também possui uma dimensão digital inovadora. Ao estudar e receber suporte dos professores dentro do Material Fibonacci, é possível estabelecer uma conexão mais próxima, com relatórios que revelam as dificuldades e facilidades de cada aluno, auxiliando no processo de recuperação, aprendizagem e potencialização das matérias”, explica Sazone.

Matrículas abertas para ensino médio 2023

Com o objetivo de garantir o alto desempenho de seus alunos, o Colégio e Pré-Vestibular Determinante dedica-se a fornecer uma educação humanizada, com foco no crescimento acadêmico e pessoal.

Fantástica sala de estudos com muito verde e pé de jabuticaba

Ao combinar a e xperiência exemplar de um dos principais cursinhos preparatórios de Belo Horizonte com um dos colégios mais prestigiados do Brasil, o Colégio Determinante introduz na capital mineira um alto padrão de ensino, proporcionando aos estudantes e seus pais uma educação de excelência.

As matrículas para as turmas do segundo semestre de 2023 já estão abertas e estarão disponíveis durante o mês de julho. Elas acontecem de maneira presencial, para que assim, os futuros alunos e os pais possam conhecer o ambiente, a estrutura e ver de perto o material de qualidade que é usado pelos professores.

Aproveite esta oportunidade! Vá até o Colégio e Pré Vestibular Determinante, que está localizado na rua Tomé de Souza,701 – Savassi, e conheça detalhadamente tudo o que a família Determinante pode te oferecer.