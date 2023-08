Programa oferece 40 vagas profissionalizantes para o audiovisual em BH

462

Do total, 20 vagas são para o período da manhã, das 8h às 12h, e 20 vagas à tarde, das 13h às 17h (foto: Pexels) O programa Ensino Social Profissionalizante (Espro) promove, a partir de setembro, um curso gratuito de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) direcionado ao mercado audiovisual em Belo Horizonte. São 40 vagas para alunos entre 14 e 21 anos.





Leia também: Saiba como se preparar para a faculdade durante o 3º ano do ensino médio

“Uma característica muito forte das novas gerações é a intimidade com a tecnologia, que permite uma aceleração no aprendizado e contato com outras formas de expressão, como as audiovisuais. As redes sociais tornam natural o contato com esses formatos de conteúdo”, observa Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro.









Serviço:

Curso: Formação para o Mundo do Trabalho - Audiovisual

Local: Filial do Espro em BH - Rua dos Guaranis, 263, Centro

Data: 11/09 até 29/11

Valor: gratuito

Inscrições: utilizar o código AUDIOVISUAL; clique aqui

Mais informações pelo número (31) 99304-0458





*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa