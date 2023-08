Saiba como se preparar para a faculdade durante o 3º ano do ensino médio

462

Renato, professor de Matemática e Física, com os alunos aprovados em Medicina do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

O terceiro ano do ensino médio marca o fim de uma fase muito importante para os jovens e a tomada de decisão para qual rumo os estudantes devem seguir. Durante esse período do último ano na escola, os estudantes têm a oportunidade de reforçar e desenvolver seus conhecimentos, formando assim, uma base sólida para iniciar a sua nova trajetória: o ensino superior.





O primeiro passo para a vida profissional começa ao escolher qual carreira seguir. Com isso, é necessário dedicação aos estudos para passar no vestibular . Entender a melhor forma de se preparar para esse momento é essencial para o início de uma jornada de sucesso.





Confira neste artigo como fazer com que seu terceiro ano se torne mais proveitoso e te ajude a entrar direto para a faculdade.

Aproveite todas as aulas

As aulas do terceiro ano servem como uma oportunidade de aprender aquele conteúdo que você já teve alguma dificuldade e também ter contato com novas matérias que ainda não tinham sido aprofundadas. Esses assuntos devem ser tratados com seriedade, pois a chance de serem cobrados nos vestibulares é bem alta.





Assim, aproveite as aulas e os professores disponíveis para tirar dúvidas, sanar dificuldades e ampliar seu aprendizado. Não deixe as matérias se acumularem e esteja sempre atento às aulas e exercícios cobrados em provas e simulados.

Desenvolva um plano de estudos

Apenas as aulas do colégio não é o suficiente para fixar todas as matérias que podem ser cobradas em vestibulares. Por isso é essencial criar um plano de estudos durante o ano para que você consiga se organizar e entender seus pontos fortes e fracos. Assim, você compreende o que deve ser estudado com maior facilidade.

Faça simulados frequentemente

Para ir bem nos vestibulares é essencial que no dia da prova você já esteja familiarizado com ela. Para isso, nada melhor do que fazer as provas anteriores , já que elas seguem um padrão.





Essa preparação faz com que você aumente sua confiança na hora de responder as questões e também consiga identificar estratégias que dão certo para você, como a divisão de horas e a ordem das disciplinas.

Não deixe o lazer e a saúde de lado

Quando se trata do fim do ensino médio e da preparação para os vestibulares, muitos alunos se sentem ansiosos e começam a viver totalmente pela preparação das provas. Apesar do foco ser muito importante nesse momento, é necessário que a vida social e a saúde não sejam deixadas de lado





Vá todos os dias para a aula, tenha um plano de estudos focado, mas não deixe de fazer o que você gosta, sair com pessoas importantes na sua vida. Também, fique sempre atento a sua saúde, afinal, do que vale estudar tanto se no dia você não estiver bem para fazer a prova mais importante de sua vida?

Invista em um bom curso pré-vestibular

Exclusivo curso para alunos da 3º série que irão prestar o concurso do Enem 2023 (foto: Divulgação)

Os cursinhos preparatórios para vestibulares possuem professores qualificados e prontos para auxiliar os alunos em suas dificuldades. Além disso, ao optar por uma instituição de qualidade, você conta também com materiais didáticos qualificados que fazem toda a diferença na hora de estudar as matérias.





