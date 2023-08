Estudar para o Enem refazendo as provas anteriores é uma boa estratégia

462

Aluna estudando com simulados anteriores, prática muito importante para fixar o conteúdo (foto: Freepik)

O Exame Nacional do Ensino Médio 2023 já está se aproximando e muitos alunos se sentem perdidos no que devem dar prioridade na hora de estudar nesta reta final. Como a prova é repleta de abordagens diferentes e cobra várias matérias, é preciso saber maneiras eficazes para conseguir ter um bom plano de estudos e aplicá-lo durante esse último semestre de estudos.

Pensando nisso, é necessário que os candidatos conheçam a prova e estejam preparados para a interpretação e o raciocínio lógico que serão cobrados nela. Assim, uma dica valiosa é optar por incluir em seu plano de estudos fazer exercícios antigos, de provas do Enem de anos anteriores.

A partir disso, fica mais fácil de entender como funciona a prova, como administrar melhor seu tempo e perceber quais são suas maiores dificuldades de facilidades.

A importância de estar por dentro das provas anteriores do Enem

Renato Ribeiro, professor de física e matemática e diretor do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

Anos vem, anos vão e o modelo de prova, no geral, adotado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue o mesmo.

Com a prova aplicada em dois dias, sendo o primeiro com uma redação dissertativo-argumentativa, o Enem exige competência leitora e interpretativa dos candidatos. Os conhecimentos são distribuídos em questões interdisciplinares, então é necessário relacionar as informações dos textos oferecidos com os conhecimentos obtidos em diferentes matérias.

Renato Ribeiro, diretor do Colégio e Pré-vestibular Determinante, um dos mais renomados de Belo Horizonte, explica que: “ utilizando as provas de anos anteriores para complementar os estudos para o Enem 2023 o aluno consegue identificar as suas dificuldades e desenvolver uma estratégia de estudos que atenda a essas deficiências com maior especificidade”.

Veja abaixo algumas vantagens de optar por incluir provas antigas do Enem em seus estudos:

ter mais familiaridade com a prova : as provas são bem parecidas, então uma boa maneira de conhecer a prova do Enem 2023 é estudando os exames dos anos anteriores.



comparar o que foi cobrado nas últimas edições : é uma oportunidade de selecionar, na prática, o que é mais cobrado na prova e que deve ser prioridade nos estudos.



domínio do modelo de prova : que a prova é extensa, cansativa e exige concentração todos já sabem, então deve-se treinar para conhecer o seu ritmo e enquadrá-lo no tempo de prova.



observar forças e fraquezas : ao refazer exercícios você consegue observar melhor quais são suas dificuldades e fraquezas. Assim, é mais fácil definir o que deve estudar com mais profundidade e o que pode ser só revisão.



focar melhor no aprendizado : ao resolver questões, o candidato vai colocar na prática o que foi aprendido na teoria, entendendo melhor como as matérias são cobradas.



entender qual estratégia faz mais sentido para você : existem várias estratégias para ajudar a se sair bem no Enem, mas nem todas dão certo, pois depende da individualidade de cada um. Assim, ao estudar pelas provas anteriores você consegue perceber quais estratégias combinam com seu perfil.



elaborar um plano de estudos eficiente: por fim, ao conseguir observar todos esses tópicos anteriores, é mais fácil definir um plano de estudo prático e eficiente, focado nas suas maiores dificuldades da prova.

