Saiba a importância do Enem e como ele pode moldar o futuro dos estudantes

Anualmente acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, mais conhecido como Enem. Os candidatos se preparam durante um longo período para a prova que acontece em dois domingos seguidos. Esta prova vai muito além do que avaliar o desempenho dos estudantes no final da educação básica.

Na hora de se preparar e começar os estudos, muitos estudantes ainda têm dúvidas da importância do Enem e porque essa prova é tão extensa. Então é importante entender que, atualmente, o exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no nosso país. Com uma boa nota do Enem é possível entrar em faculdades públicas, privadas e até mesmo do exterior.

Como surgiu o Enem

Para compreender a importância do Exame Nacional do Ensino Médio, primeiro precisamos entender como ele surgiu e como ele ganhou tanta força. Essa viagem pelo tempo, desde a sua criação até os dias atuais, deve ser feita para compreender a evolução da prova e como isso impactou uma grande parcela de estudantes do país, servindo de porta de entrada para uma educação superior de qualidade.

Criado em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC), o Enem foi idealizado com o intuito de avaliar o aprendizado dos estudantes do ensino médio em todo o território nacional. Inicialmente com 63 questões e uma redação, a prova só passou a valer como vestibular em 2004, com a criação do ProUni (Programa Universidade para Todos), concedendo bolsas de estudos para graduação. Em 2009, a prova foi reformulada, passando para 180 questões e uma redação, divididas em dois dias e passando a substituir milhares de vestibulares.

Entenda qual é a importância do Enem

Desde sua criação até os dias atuais, o Enem é representado por diversos marcos na educação brasileira. Indo muito além do intuito inicial, hoje, o exame atua como uma forma de lutar contra diferenças socioeconômicas de um país desigual, gerando oportunidade para muitos estudantes alcançarem caminhos mais proveitosos em sua jornada de conhecimento.

Uma das maiores missões do Enem é democratizar a entrada de estudantes em faculdades, com bolsas integrais ou parciais. A nota da prova permite que o candidato acesse tanto universidades privadas quanto universidades públicas.

Hoje, a nota do Enem já é o suficiente para que o aluno consiga concorrer a uma vaga em uma instituição de ensino superior. Afinal, fazendo a prova, os estudantes podem participar de programas criados pelo governo federal para acesso ao ensino superior. Sendo eles:

Sistema de Seleção Unificada - Sisu: oferece vagas em instituições públicas de ensino superior;





Programa Universidade para Todos - Prouni: oferece bolsas de estudo parciais ou integrais em instituições particulares;





Fundo de Financiamento Estudantil - Fies: concede financiamento sem juros em faculdades particulares.

