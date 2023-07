Férias produtivas: truques para descansar sem perder o foco nos estudos

462

Aluna recarrega as energias durante as férias, sem perder o foco nos estudos para o Enem 2023 (foto: Freepik)

O meio do ano chegou e com ele as férias de julho. Apesar de ser o alívio de muitos estudantes, para os vestibulandos esse período pode se tornar um terror. Afinal, é preciso achar um equilíbrio durante as férias para que seja possível descansar, mas ao mesmo tempo, não deixar de perder o ritmo dos estudos.

Com o Enem e alguns vestibulares cada vez mais próximos, a quantidade de matérias a serem estudadas, os livros que devem ser lidos e as dificuldades que precisam ser sanadas tiram o sono de muitos estudantes. Mas a ansiedade e a rotina dos estudos pedem descanso durante as férias.

Saber como aproveitar melhor o tempo sem aula para estudar e descansar é essencial para quem está na reta final dos estudos. Para isso, o Colégio e Pré Vestibular Determinante separou seis dicas que vão te ajudar a ter um mês de julho mais produtivo e te preparar melhor para os vestibulares, enquanto descansa.

6 dicas para não perder o foco e ter férias mais produtivas

Alunas aprendem também em passeios turísticos, ambientes e momentos descontraídos (foto: Freepik)

Antes de iniciar as dicas é importante destacar que descansar não é procrastinar. O objetivo aqui é trazer diferentes opções de estudos que vai permitir que você descanse e recarregue suas energias nas suas férias escolares, mas sem perder o foco nos estudos.

O primeiro passo de todos é criar um planejamento do mês. Assim, colocar as dicas em prática se tornará mais fácil e sua rotina vai ficar mais produtiva. Ele deve ser flexível e adaptável, não algo imutável e engessado. Sua função será para direcionar os seus dias, permitindo que você já acorde com clareza sobre as tarefas em sua lista de afazeres e também proporciona momentos de descanso e descontração.

1.Tenha um objetivo claro

Para que as dicas funcionem é preciso primeiro estabelecer um objetivo claro do que será prioridade durante o período de férias. Apesar das férias ser momento de lazer, conhecer novos lugares e descobrir novos hobbies, para quem não quer perder a constância dos estudos, é preciso definir como objetivo principal das férias manter o foco.

Além disso, é necessário ter como prioridade o descanso. As férias existem pois é necessário um tempo de descanso, para que, quando a rotina de aulas retornar, você esteja mais disposto e, consequentemente, aprenda ainda mais. Então, dê sempre preferência ao descanso, conciliando aos estudos.

2.Não deixe o lazer de lado

A sensação prazerosa de estar de férias deve ser vivenciada, mesmo com os estudos presentes nessa etapa. O entretenimento e o convívio social são componentes essenciais para uma vida saudável, equilibrada e feliz. Portanto é essencial que nas férias você tenha tempo para viver isso!

3.Estudo em plataformas digitais

Uma dica valiosa é optar por estudos oferecidos por plataformas digitais. Vídeo aulas são um grande aliado para quem deseja continuar estudando em casa e acabar com as dificuldades nas matérias.

Plataformas como o Det On-line oferecem uma gama de conteúdos e materiais que auxiliam os estudantes para que consigam estudar a hora que quiserem de onde estiverem. Assim, os estudos ficam mais flexíveis, sem perder a qualidade.

4.Estude assistindo filmes

Aproveite a enorme quantidade de filmes disponíveis na TV e em streamings para enriquecer seus estudos de forma prazerosa e instrutiva. Além de entreter, muitos filmes têm o poder de transmitir conteúdos úteis e relevantes, tornando o aprendizado mais eficaz.

Quando você escolhe filmes relacionados aos temas que está estudando, a conexão entre a narrativa e o conteúdo acadêmico cria uma experiência de aprendizado envolvente. Essa abordagem descontraída permite que a informação seja absorvida de maneira mais profunda, enquanto a trama cativante mantém sua atenção focada.

Acesse este link e veja algumas sugestões de filmes e documentários para você assistir.

5.Faça programas turísticos

Uma estratégia valiosa para que as férias se tornem mais produtivas é ir em passeios turísticos, como visitas a museus, zoológicos e parques, como momentos de aprendizado descontraído.

Nesses ambientes, é possível explorar diversos campos do conhecimento, como história, geografia, biologia e muito mais. Integrar essas experiências ao roteiro de estudos cria conexões com os temas estudados, tornando o aprendizado mais envolvente e facilitando a retenção do conhecimento.

6.Priorize o descanso para recarregar suas energias

Além do estudo dedicado e do empenho no aprendizado, é fundamental reconhecer a importância do tempo dedicado ao descanso e à recuperação física e mental. Encontrar momentos ao longo do dia para relaxar, descansar e afastar-se um pouco dos estudos é essencial para recarregar as energias. ]

O equilíbrio entre momentos de dedicação e momentos de repouso é a chave para alcançar o máximo potencial em seus estudos e preservar a saúde física e mental.

Estude com o Colégio e Pré Vestibular Determinante e aproveite melhor o seu tempo

Com o Enem e vestibulares se aproximando está mais que na hora de investir em bons profissionais e um bom material didático, para que no próximo ano, uma nova etapa comece, na faculdade dos seus sonhos.

Para te auxiliar nisso, o Colégio e Pré Vestibular Determinante oferece opções de ensino de alto desempenho, com os melhores professores do mercado e o material didático mais atualizado do país, prometendo bons resultados nos cursos mais concorridos!

Acesse o site e conheça mais sobre o colégio e pré vestibular dos primeiros lugares!