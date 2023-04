Enem, pipoca e sofá: 4 dicas de documentários que irão te ajudar na prova

*Conteúdo produzido por Flávio de Castro

Nem só de apostila, caderno e lápis vive o estudante. Muitas vezes é possível estudar visitando museus e cidades históricas; escutando canções exemplares da música brasileira; lendo textos de diversos gêneros textuais; ouvindo podcasts voltados para o vestibular ou mesmo assistindo filmes e documentários. Pois é exatamente sobre essa última possibilidade, os documentários, que quero falar hoje. Então prepare sua pipoca, seu bloquinho de notas e anote aí nossas dicas para estudar diretamente do seu sofá.

1 – Nós que aqui estamos por vós esperamos (1999), de Marcelo Masagão

O filme posiciona-se na fronteira entre o documentário audiovisual e a obra de arte cinematográfica. Feito a partir de uma engenhosa colagem (ou ainda bricolagem) de trechos de filmes, fotografias, pinturas e textos, diferentes fragmentos são emoldurados pela belíssima trilha sonora do compositor belga Win Mertens. Trata-se de um registro lírico e pungente que rememora a história, a arte e a cultura do intenso século XX, no que ele teve de mais belo, violento e revolucionário. A montagem que aproxima os dribles de Mané Garrincha com os passos de dança de Fred Astaire está entre os melhores momentos do audiovisual brasileiro. Em tempo: o título do filme foi retirado da inscrição em um cemitério do interior de São Paulo e trata, de modo profético e irônico, da eternidade da memória frente à irremediável finitude da existência.





2- Guerras do Brasil (2019), de Luiz Bolognesi

É uma série composta por 5 breves documentários de 26 minutos que retratam, respectivamente, cinco dos mais importantes e violentos conflitos que assolaram ( e de certa forma ainda assolam) o país ao longo de sua história. Ideal para assistir nos intervalos dos estudos, no ônibus, antes de dormir ou na sala de espera dos consultórios. Digo ideal pois eu mesmo não aguentei e maratonei mais de uma vez os cinco episódios da série. São eles:

I- a guerra da conquista, sobre a chegada dos portugueses e a brutalidade da empresa colonial;

II- as guerras de Palmares, que se passa durante o período da escravidão e remonta ao quilombo de Palmares, no Alagoas, que por mais de 100 anos resistiu aos Bandeirantes e à Coroa Portuguesa;

III- a guerra do Paraguai, um registro do mais sangrento conflito armado que já ocorreu no hemisfério;

IV- a revolução de 1930, episódio que assinala os levantes tenentistas dos quartéis na década de 20 e que colocariam fim à Velha República;

V- a universidade do crime, o último episódio da série traz à tona a história brasileira contemporânea ao registrar a crise do sistema prisional brasileiro e o consequente crescimento e estruturação do crime organizado no país.





3- Lixo Extraordinário (2011), de Lucy Walker

O maior aterro sanitário da América Latina está localizado no Jardim Gramacho, na cidade de Duque de Caxias-RJ. E foi lá que o renomado artista plástico Vik Moniz fez seu inacreditável trabalho de releitura de obras de arte a partir do envolvimento com a comunidade local de catadores de material reciclável e da transformação dos resíduos em obras monumentais. O filme faz um apelo sensível e urgente para a questão do lixo na sociedade contemporânea, bem como uma homenagem ao poder transformador e educativo da arte.





4- Muito além do peso (2012), de Estela Renner

Neste documentário a rotina alimentar de diferentes crianças brasileiras é observada, e a partir dessa observação é traçado um trágico panorama sobre a obesidade infantil e outros problemas de saúde decorrentes do consumo diário de alimentos ultraprocessados. O filme faz uso da paródia para denunciar as absurdas quantidades de açúcar, sal e gordura que vêm disfarçadas na composição dos alimentos industrializados.





Como se vê, os documentários podem ajudar nas provas de linguagem e humanidades, além de servirem como valiosos repertórios socioculturais em diferentes propostas de redação. Estudar assistindo documentários pode ser uma atividade respectivamente significativa e prazeirosa, por isso elaborei essa lista. Todavia ao listar o último documentário, uma ideia me ocorreu: que tal fazer pipoca “de verdade” em vez de pipoca de micro-ondas para acompanhar os estudos? Fica a dica.

Flávio de Castro é pós-graduado em Letras pela Unicamp e escritor. Escreveu Desaparecida (2018) e Minério de Ferro (2021), além de colaborar em diversas revistas, jornais e suplementos. Atualmente é pesquisador no Posling do CEFET-MG e professor de Literatura e Interpretação de Textos no Curso Det-Online.