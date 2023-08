BH abre 775 vagas em cursos de idiomas para alunos da rede municipal

462

Também há vagas de aulas em português, como língua de acolhimento (foto: Reprodução/ Pixabay) A Prefeitura de Belo Horizonte abriu 775 vagas para alunos da rede municipal fazerem cursos de idiomas. São oferecidas aulas de inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e português como língua de acolhimento, que também pode atender familiares dos estudantes que não falam o português.









As aulas presenciais acontecerão no Centro de Línguas, Linguagens, Inovação e Criatividade (Clic), na sede da Secretaria de Educação, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de BH. O deslocamento dos estudantes é de responsabilidade das famílias/escolas. Enquanto as aulas on-line acontecerão pela plataforma Google Meet.