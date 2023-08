Estratégias sobre leitura e interpretação de poesia para o Enem 2023

462

Uma das queixas que mais ouço na sala de aula é sobre a dificuldade que os estudantes sentem em ler e interpretar o gênero lírico – poesia - na prova de linguagens do ENEM. Faz todo o sentido, afinal de contas, a poesia é a forma mais sofisticada da linguagem literária, e ler poesia requer paciência, atenção e sensibilidade. A teoria sobre a arte poética pode ajudar bastante no processo interpretativo, mas é, definitivamente, a prática continua de leitura que proporciona o desenvolvimento das habilidades de interpretação.





Antes de tudo é importante partir do conceito: afinal, o que é poesia? A palavra poesia vem do grego poíesis e significa “ação de fazer, criar alguma coisa”. Ou seja, poesia é invenção, é criação. É uma forma do gênero lírico (aquele que expressa sentimentos), geralmente é escrita em versos e estrofes e sua linguagem é conotativa, ambígua e, por assim dizer, estranha. Estranha no sentido que, para ler poesia, devemos contemplar as palavras além da sua superfície, buscando seu sentido oculto, transgressor. Vejamos esse breve e intenso poema do inglês William Blake (1752 – 1827), intitulado “A rosa doente”, que revela o perigoso amor entre uma flor e a praga que a devora:





Ó Rosa, estás doente!

Um verme pela treva

Voa invisivelmente

O vento que uiva o leva

Ao velado veludo

Do fundo do teu centro:

Seu escuro amor mudo

Te rói desde dentro.





Perceba, inicialmente, a estrutura sonora do texto, leia-o em voz alta se for preciso. Além das rimas podemos perceber a repetição do fonema “v” em vários versos (essa figura se chama aliteração), sugerindo o som do “vento que uiva”. Em seguida, tente imaginar a cena descrita: é possível ver a escuridão noturna e sentir a textura aveludada das pétalas da rosa. E, finalmente, pense no sentido do texto: o verme vai devorando a rosa de fora para dentro, das bordas até o centro (botão), de modo a roer e, consequentemente, adoecer a flor. Uma interpretação possível é pensar o amor como uma força que, ao transpor a superfície das aparências, atinge, finalmente, a alma das pessoas - e nem sempre essa aproximação termina bem. Trata-se, portanto, de uma metáfora para o poder destrutivo que algumas paixões possuem.





Para analisar esse poema, fizemos três percursos. Em primeiro lugar “escutamos” o poema, para perceber seu ritmo, suas rimas e sua musicalidade. Em segundo lugar “imaginamos” o poema, dando forma às imagens e sensações que os versos sugerem. E em terceiro lugar, finalmente, “pensamos” o poema e atribuímos um sentido para o texto.

Ezra Pound (1885 – 1972), foi um dos principais poetas do século XX e um dos maiores especialistas no gênero lírico. O escritor estadunidense escreveu um pequeno e valioso manual de interpretação poética chamado O ABC da Literatura (The ABC of Reading, 1934), que pode nos ajudar a interpretar poesia de forma mais significativa nas provas, simulados e leituras desinteressadas. Em seu ensaio, Pound diz que devemos considerar três dimensões do texto poético:

melopeia: o som das palavras; fanopeia: as imagens e sensações que as palavras sugerem; logopeia: o sentido das palavras.

Foi exatamente isso o que fizemos ao interpretar o poema de William Blake.





A sugestão é, portanto, que você não pule etapas e tente ir diretamente ao sentido do poema. Pois um poema não é feito apenas de sentido, mas também de ritmo, imagens e sensações. Fazendo essas três leituras é possível desvendar três “camadas” diferentes do texto e, em vários casos, as duas primeiras camadas podem ajudar no entendimento da terceira. É isso. Ter um método para ler poesia, sem afobamento, pode ser decisivo para o bom entendimento do texto e o consequente acerto da questão em sua prova. Espero que tenha gostado da dica, agora é colocar em prática, revisando questões de interpretação de texto poético que caíram nas últimas edições do ENEM. Bom trabalho!

