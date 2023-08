Redação do Enem: veja 7 dicas para abordar bem qualquer temática

462

A redação é a área do conhecimento com maior chance para você chegar na nota máxima de 1000 pontos (foto: Freepik)



Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das provas mais importantes do país, pois é o responsável pelo ingresso de milhões de estudantes no ensino superior. Ele aborda as principais áreas do conhecimento, sendo divididos em 180 questões de múltipla escolha e uma redação dissertativa argumentativa.

Para desenvolver a redação, alguns critérios devem ser levados em conta, afinal a avaliação dela é bem detalhada e o peso da nota é muito significante no resultado final. Mas com prática e preparação adequada , é possível obter um bom desempenho nessa parte tão importante da avaliação.

7 dicas para desenvolver uma boa redação do Enem

Isabela, conhecida como Belão, é professora de redação do Colégio e Pré-vestibular Determinante, coleciona alunos com notas acima de 900 no Enem



O medo de muitos candidatos é de chegar na honrada prova de não conseguir desenvolver bem o tema proposto. Por isso, separamos dicas estratégicas que vão te ajudar a fazer uma boa redação abordando qualquer temática.

1. Saiba todos os critérios de avaliação

Antes do dia da prova é essencial que você esteja por dentro de todos os critérios de avaliação da redação do Enem, que incluem competência textual, coesão, coerência, argumentação, conhecimento sociocultural e proposta de intervenção. Isso vai te ajudar na hora de abordar o tema proposto.

2. Leia atentamente o tema e destaque as informações principais

Você precisa ler tudo com calma e com foco, para que entenda completamente o tema proposto na redação. Leia atentamente todas as instruções e as palavras-chaves, para te ajudar na elaboração do conteúdo. Faça um rascunho com as principais ideias e organize seus argumentos de forma lógica, definindo uma introdução, desenvolvimento e conclusão.

3. Capriche na argumentação

A sua argumentação deve ser sólida, então apresente seus argumentos de forma coerente e embasada. Use exemplos, dados estatísticos, citações e referências históricas para dar mais substância a sua escrita. Certifique-se de que cada parágrafo esteja interligado, formando um fluxo lógico de pensamento.

4. Fique de olho na coesão

Mantenha a conexão entre as partes da redação, utilizando conectivos adequados e fazendo uma transição suave entre as ideias, fazendo com o que texto fique fluido e fácil de entender. Evite contradições e desvios do tema central.

5. Cuidado com as redundâncias

Durante a escrita, utilize sempre uma linguagem clara e objetiva. Não use repetições desnecessárias e clichês. Lembre-se de que a variedade vocabular é um ponto positivo nessa avaliação.

6. Faça uma revisão antes de entregar

É preciso que você reserve tempo para revisar seu texto, verificando cuidadosamente quais são os erros gramaticais, de concordância e pontuação. Isso pode fazer com que você concerte algo que poderia abaixar a sua nota final.

7. Pratique bastante antes da prova

prática é fundamental para aprimorar suas habilidades de redação. Escreva regularmente sobre temas diversos, peça feedback de professores e colegas, além de analisar exemplos de redações que foram nota máxima nos anos anteriores.

Assista ao vídeo abaixo e conheça os pilares para você tirar 1000 na redação

Aprenda a fazer uma redação nota mil com o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

Calouros de medicina da UFMG ano 2023 comemorando a aprovação (foto: Divulgação)

