Ainda dá tempo! Veja como montar seu plano de estudos para o Enem 2023

Camila Oliva, aprovada em Medicina junto com o professor de biologia, Matheus Pagy (foto: Divulgação)

Nos dias 5 e 12 de novembro vai acontecer o Exame Nacional do Ensino Médio 2023, a maior prova do país que abre portas para milhões de estudantes ingressarem no ensino superior. A prova é composta por 180 questões, separadas por quatro áreas: ciências da natureza; ciências humanas; linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias, além de uma redação dissertativa.

O exame é grande e tem o intuito de abordar tudo que está previsto no ensino básico. Para quem deseja ir bem e conseguir uma vaga na faculdade, é preciso se preparar para o grande dia e sanar todas as suas dificuldades com antecedência.

Se você ainda não começou um estudo efetivo para o Enem 2023 ainda dá tempo! Esses próximos quatro meses que antecedem a prova podem ser muito bem aproveitados e produtivos. Para isso, o Colégio e Pré-Vestibular Determinante vai te ajudar a montar um plano de estudos prático e eficaz.

Como montar um plano de estudos para o segundo semestre do ano

Camila Ferreira, diretora do Colégio e Pré-vestibular Determinante é especialista em plano de estudos e TRI (foto: Divulgação)

Para os estudantes que começam a estudar após a confirmação da inscrição para o Enem ou a partir das férias de julho, um cronograma de estudos de quatro meses é o ideal para que consiga abordar ao máximo as matérias principais. Por ter um tempo mais curto e pela quantidade de assuntos abordados na prova, é inevitável que esse plano de estudo não consiga abranger tanto e, assim, se torne mais pontual nas dificuldades.

Com foco nas principais matérias que caem na maior prova do Brasil e nas dificuldades do candidato, começa a montagem do plano de estudos. Veja abaixo o passo a passo para definir como será seu plano de estudos e adequá-lo à sua rotina:

Coloque os estudos como prioridades

Para que não tenha conflito de interesse, é importante deixar claro para você e sua agenda que os estudos para o Enem serão prioridade no momento.

Organize a sua rotina

Ter um dia organizado é essencial para torná-lo produtivo. Faça uma lista de todas as tarefas que devem ser feitas no dia, além dos estudos.

Defina os horários

Agora que você já listou todos os seus compromissos e obrigações, é hora de adequá-los ao horários, para que não te atrapalhem nos aprendizados.

Estabeleça metas

Como temos pouco tempo, é importante que você estabeleça e corra atrás de alcançar metas, pensando nos conteúdos que você precisa estudar, para que os estudos se tornem mais efetivos.

Priorize as matérias que você tem mais dificuldade

Para aproveitar melhor sua energia nos estudos, opte por começar com as matérias que você tem mais dificuldade, assim você aproveita melhor seu tempo.

Intercale matérias de áreas diferentes

Mudar de matéria a cada período de hora faz com que nossa mente fique mais ativa e estimulada a buscar e entender novos conhecimentos.

Planeje suas pausas

Não adianta querer estudar um longo período de tempo no dia sem pausas. Sua mente vai cansar e você vai se desconcentrar, perdendo bastante tempo. Uma dica é planejar suas pausas para que você consiga ser mais produtivo durante os estudos e descanse bem durante as pausas.

Seguindo esse passo a passo você consegue montar um plano de estudo eficiente, que vai priorizar suas dificuldades e aproveitar ao máximo seu tempo de estudos, assim, trará bons resultados na hora do Enem.

Estude com o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

Fantástica sala de estudos do colégio e pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

É o momento de direcionar sua dedicação aos estudos para alcançar seus objetivos de ingressar na faculdade e cursar o ensino superior! Para atingir esse propósito, o Colégio e Pré-vestibular Determinante adota uma metodologia embasada no Sistema de Aprendizado, proporcionando um suporte personalizado a cada aluno, respeitando sua individualidade e potencialidades.

Reconhecido por sua liderança em cursos altamente concorridos, o colégio conquistou o 1º lugar no pré-vestibular para o curso de medicina na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Além disso, o Determinante manteve seu prestígio ao conquistar o 1º lugar em medicina na Faculdade de Ciências Médicas de BH, nos anos de 2021, 2022 e 2023.

Se interessou pela instituição de alto desempenho? Para conhecer todas as possibilidades de ensino oferecidas, basta você acessar o site do Determinante. Lá, você poderá descobrir de que maneira esse colégio e pré-vestibular pode ser o parceiro ideal na sua jornada acadêmica rumo ao sucesso.