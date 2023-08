UAIs abrem cadastros para alunos na rede municipal para 2024

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) de Belo Horizonte da Praça Sete, Barreiro e Venda Nova realizam o serviço de cadastramento para alunos na Rede Municipal de Educação para 2024. Estudantes, pais e responsáveis que desejam vagas nas escolas podem procurar as UAIs até o dia 15/9, das 8h às 17h.

As vagas são para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede municipal de Belo Horizonte para o próximo ano. Após a inscrição, o estudante será direcionado para uma vaga considerando a proximidade do endereço fornecido no cadastro.

A divulgação do resultado será feita em duas etapas. Para os estudantes de 3 a 5 anos da Educação Infantil, os do Ensino Fundamental e os da EJA, o resultado será divulgado no dia 31/10. Para os estudantes de 0 a 2 anos da Educação Infantil, o resultado será divulgado no dia 28/9.





A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) e a Prefeitura de Belo Horizonte e tem como objetivo a democratização do processo, ampliando o acesso da população ao cadastro.