Enem: curso gratuito abre inscrições para intensivo com principais temas

Provas do Enem acontecem nos dias 5 e 12 de novembro este ano (foto: Ministério da Educação / Divulgação)

Entrando no clima de reta final para preparação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Curso Enem Gratuito inicia em 15 de agosto o curso intensivo que tem duração até o final de outubro. A aulas contemplam as matérias que mais caem na prova considerando os estudantes com menos tempo para estudar. este ano, as provas do Enem acontecem em 5 e 12 de novembro.





O Curso Enem Gratuito tem como foco a ascensão e inclusão social de alunos de baixa renda através da educação. O objetivo é oferecer aos alunos das escolas públicas de todo o país uma preparação on-line com a mesma qualidade dos cursinhos pagos.









Agora, com menos de três meses para a data da prova, o curso segue firme em seu objetivo de oferecer ferramentas de apoio aos estudantes na realização da prova. De acordo com Vianney, a temporada de volta às aulas para o segundo semestre funciona como um marcador de arrancada para a reta final do Enem. “Os alunos intensificam a jornada de estudos e nós criamos ações para apoiá-los”, destaca.





Dessa maneira, as aulas vão abordar os 12 assuntos que mais caem em cada matéria na prova do Enem. O curso começa na próxima semana, no entanto a plataforma já apresenta diversos conteúdos como curso de redação e interpretação de texto. “O intensivo começa semana que vem, mas os alunos podem começar hoje”, reforça o professor.





A estratégia é reforçada ainda pela série “Explica do Zero”, que tem foco nos pré-requisitos de cada matéria. Até a data do Enem serão disponibilizadas 12 minisséries com trilhas de aprendizagem, exercícios e simulados compatíveis com os sistemas IOS e Android.





De acordo com o professor Vianney, a série atende o princípio de recomposição da aprendizagem, conceito apresentado pela Unesco e que tem como objetivo rever os conteúdos e garantir que estudantes consigam desenvolver habilidades que não foram totalmente alcançadas durante o período de pandemia.

Os cinco temas iniciais da série começaram a ser lançado nesta segunda (7/8). Neles, são destacados os fundamentos básicos de Física, Matemática e História. Hoje, Movimento Retilíneo Uniforme (Física); em 14/8, os tipos de números (Matemática); no dia 21/8, estados físicos da matéria (Física); em 28/8, origem e modo de vida dos primeiros humanos (História) e em 4 de setembro, MUV - Movimento Uniformemente Variado (Física).





Além da necessidade de recomposição de aprendizagem do Ensino Médio, a escolha dos temas também leva em conta o diagnóstico obtido pela Pesquisa Raio X do Enem. Coordenada pelo professor Ademar Celedôneo, diretor acadêmico da Plataforma SAS, o levantamento identificou que os temas que mais caem nas provas são os fundamentos básicos de cada matéria.