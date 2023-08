Saiba como sair do ensino médio e entrar direto na faculdade, sem cursinho

462

Alunos na biblioteca estudando em grupo para os vestibulares e Enem (foto: Freepik)

O fim do ensino fundamental e o início do ensino médio é um marco importante na vida dos estudantes. É nesse momento que os alunos deixam de ser crianças e começam a se preparar para a fase adulta, incluindo o ingresso em um curso superior , que poderá se tornar o sustento de sua vida futuramente.





Com isso, as inseguranças dos pais e filhos para escolher um bom ensino médio aumentam, ainda mais para encontrar uma instituição que consiga agregar valor e preparar o filho para que, assim que terminar o ensino básico, já esteja preparado para ingressar em uma faculdade.





Um bom ensino médio em um colégio de qualidade e alto desempenho, como o oferecido pelo Colégio Determinante , já bastante conhecido em Minas Gerais por suas aprovações, pode ser a ferramenta fundamental para o sucesso acadêmico de um aluno, possibilitando que ele termine o terceiro ano e ingresse diretamente em uma boa universidade, sem a necessidade de fazer cursos preparatórios adicionais.





Ter uma instituição que acolhe essa jornada de aprendizado bem estruturada e sólida, proporciona diversas vantagens ao estudante, preparando-o para os desafios acadêmicos e profissionais que o aguardam.

Importância de investir em um colégio com o ensino médio de qualidade

Renato Ribeiro e Camila Ferreira, diretores do Colégio Determinante com alunos aprovados em Medicina (foto: Divulgação)

Um ensino médio de qualidade oferece um currículo abrangente, com disciplinas essenciais e complementares, que fornecem uma base sólida para se destacar nos principais vestibulares do país. Além disso, esse tipo de escola conta com professores qualificados e dedicados, que priorizam uma educação individualizada, capazes de transmitir o conteúdo de forma clara e estimulante, criando um ambiente propício ao aprendizado efetivo e humanizado.





Essas escolas que se destacam pelo alto desempenho também oferecem oportunidades para o desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho em equipe e comunicação. Essas competências são muito valorizadas pelas instituições de ensino superior e representam um diferencial importante no processo de seleção dos futuros estudantes.





Outro ponto importante é que uma escola de qualidade se preocupa com o acompanhamento individualizado dos alunos, identificando suas dificuldades e necessidades específicas. Isso permite que os estudantes recebam suporte adicional, quando necessário, e se sintam amparados em sua jornada para a entrada na faculdade dos sonhos.





É importante destacar que um ensino médio bem estruturado não foca apenas na memorização de conteúdo para passar em provas, mas sim no desenvolvimento de uma compreensão profunda dos temas estudados. Isso permite que os estudantes construam uma base sólida de conhecimento, o que facilita o ingresso em um curso superior.





Ao concluir o ensino médio em uma escola assim, o aluno estará plenamente preparado para os desafios dos vestibulares e iniciar uma nova etapa na vida: o ensino superior. A qualidade do ensino recebido e as habilidades desenvolvidas ao longo desse período tornarão o candidato mais competitivo, possibilitando entrar em uma boa universidade sem a necessidade de cursos preparatórios externos.





Portanto, um ensino médio em uma boa escola é um investimento valioso para o futuro do aluno, pois o coloca em uma posição privilegiada para alcançar o sucesso acadêmico e profissional, abrindo portas para um futuro promissor.

Colégio Determinante: opte por um ensino médio de alto desempenho

Átila Zanone, Diretor do Grupo Fibonacci e Renato Ribeiro, diretor do Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

Já conhecido pelo seus resultados e sua equipe de alta qualidade, o Pré Vestibular Determinante agora é também colégio e recebe as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, com a proposta de viabilizar o aprendizado e auxiliar o aluno, individualmente, em seus principais desafios, para que assim, ao finalizar o tempo de escola, o estudante esteja pronto para encarar a nova fase da vida que é a universidade.





Alinhando performance elevada com uma educação humanizada, o Determinante se destaca dos demais colégios, sendo um dos mais buscados por quem deseja ter um ensino médio completo, que abrange todas as áreas e matérias. E mais, o colégio também tem como um dos objetivos principais acompanhar individualmente cada aluno e sua família, para que possa ajudá-lo de maneira mais eficaz, auxiliando no crescimento como indivíduo e ajudando a identificar seus os pontos fortes.





“O Colégio Determinante tem como propósito principal preparar seus alunos desde o primeiro ano do ensino médio, para que ao encerrar o terceiro ano ele já saia do ensino médio com a vaga para a universidade dos sonhos garantida. Inclusive, o colégio já está preparado para a tendência dos vestibulares seriados, que vem ganhando força ao longo dos anos e dá mais chances para nossos alunos entrarem no ensino superior sem tanta pressão”, explica Camila Ferreira, professora e sócia do Determinante.





Ingressar em um colégio que vem de um pré vestibular com um histórico repleto de aprovações e primeiros lugares nas universidades mais famosas e concorridas do país é investir em um futuro promissor, com um aumento significativo da chance de conquistar a vaga do curso superior ainda no final do terceiro ano.

Colégio Determinante conta com o material didático mais atual do país

Giulia, do time de atendimento do Colégio Determinante, segurando o material didático do Fibonacci, parceiro da escola (foto: Divulgação)

O Determinante leva muito a sério o futuro de seus alunos e as expectativas das famílias que acreditam na força e no empenho da instituição. Por isso, o colégio aderiu ao material didático mais atualizado, tecnológico, prático e que mais aprova no país.

Entendendo que para além de professores qualificados, excelente infraestrutura e suporte humanizado, também é necessário investir em um material didático de qualidade, o Determinante adotou o material Fibonacci, que oferece organização, aprofundamento e impulso ao alto desempenho, estabelecendo orientações úteis quem quer alcançar resultados excepcionais.





Renato Ribeiro, professor e co-fundador da instituição, explica como o material Fibonacci é essencial para os bons resultados da instituição: “o aluno que utiliza esse material de extrema qualidade tem acesso a um conteúdo que cobra bastante e faz com que o aluno desenvolva uma linha de raciocínio próprio, muito importante para que ele se torne mais competitivo. Assim ele fica acima de outros candidatos, conseguindo se desenvolver por completo ao longo da última etapa da educação básica”.

Conheça mais sobre o Colégio Determinante

Sala de estudos do Colégio e Pré-vestibular Determinante, localizado na Savassi (foto: Divulgação)

Com 10 anos de história repleto de aprovações e certificações de qualidade, hoje, o Determinante se destaca e está entre as escolas preparatórias para vestibular em Minas Gerais mais procuradas.





Só nos últimos três anos, os seus alunos alcançaram os primeiros lugares no vestibular da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. A instituição de ensino também conquistou, no último ano, o primeiro lugar de Minas Gerais no vestibular de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





O Determinante, composto por uma equipe altamente qualificada, incluindo professores renomados e preparados, está dando um passo significativo ao expandir sua atuação de pré-vestibular se tornando um colégio de alto desempenho. Ao utilizar o melhor material didático disponível no país, proporcionando uma educação de excelência, focada em alto desempenho acadêmico, ele se estabelece como uma referência diferenciada em relação às demais escolas da região.





Se interessou pelo Colégio Determinante? Acesse o site e conheça mais sobre a instituição.





Ah! E as matrículas para o segundo semestre de 2023 já estão abertas. Vá até o Colégio e Pré-Vestibular Determinante, que está localizado na rua Tomé de Souza,701 – Savassi para conhecer o ambiente, o material usado e a família Determinante.