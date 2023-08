RJ: Prefeitura proíbe uso de celulares em salas de aula da rede municipal

De acordo com o decreto, além do celular, ficam proibidos outros dispositivos tecnológicos como tablets, por exemplo (foto: Reprodução/Pixabay)

Em decreto publicado na manhã da segunda-feira (7/8), a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu o uso de aparelhos celulares durante as aulas da rede municipal de ensino. As informações foram divulgadas pelo portal G1.