Policial militar da reserva é procurado acusado de estuprar três crianças

Roberto Emídio Pereira está foragido acusado de estuprar três crianças, de 10, 14 e 17 anos (foto: PCDF/Divulgação )

Um policial militar da reserva de Minas Gerais é considerado foragido da Justiça do Distrito Federal, acusado de estuprar três crianças da mesma família. Ao longo de sete anos, Roberto Emídio Pereira praticou diversos crimes sexuais contra as vítimas, todas moradoras do Distrito Federal, segundo testemunharam à Polícia Civil.