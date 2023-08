Homem finge ser vidraceiro e causa prejuízo de R$ 200 mil

438

Um homem foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta sexta-feira (4/8), depois de se passar por vidraceiro e lesar ao menos 25 clientes na capital. O prejuízo é estimado em mais de R$ 200 mil.

Segundo as investigações conduzidas pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), o suspeito anunciava o trabalho por meio de sites de prestação de serviços e, após negociar com as vítimas e receber os valores referentes ao material, ele sumia.

Ao menos 25 pessoas foram vítimas do criminoso. O homem foi preso nesta manhã no Itapoã e vai responder pelo crime de estelionato (“fraude eletrônica”). Caso seja condenado, ele pode pegar até oito anos de prisão.

