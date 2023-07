Idoso é vítima de golpe e perde aposentadoria

438

Posto avançado da Polícia Civil em Jericoacoara (foto: Divulgação/PCCE)

Um homem idoso foi vítima de um golpe e perdeu R$ 1 mil de sua aposentadoria, na manhã de quarta-feira (5), em Jijoca de Jericoacoara, localizada a 370 km de Fortaleza.O incidente, que foi capturado pelas câmeras de segurança de uma lanchonete no centro da cidade, ocorreu logo após o idoso ter feito um saque em uma agência bancária e parado para comer em seguida.Durante o lanche, um dos criminosos distraiu a vítima enquanto o outro levava o dinheiro que estava no bolso do idoso. A dupla então fugiu e, até a manhã de sexta-feira (7), nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar estava no local da ocorrência para começar as investigações. Todo o incidente foi registrado por câmeras de segurança da lanchonete no centro da cidade.