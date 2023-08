Pitbull ataca gato e causa confusão no Distrito Federal; veja vídeo

438

Cachorro feroz ataca gato na Samambaia (foto: (Reprodução/Jornal Local/TV Brasil))

Um gato foi atacado por um pitbull em Samambaia, no Distrito Federal, nesta sexta-feira (4/8). As cenas do ataque foram gravadas por moradores, que se desesperaram com o momento e tentaram soltar o felino da boca do cachorro, que estava na rua sem focinheira.



A dona do animal teve grande dificuldade para soltar o gato enquanto os vizinhos gritavam para jogar água no cachorro na tentativa de soltar o cão do pescoço do felino.



A dona do gato, no momento de estresse, ameaça matar o cachorro e "jogar chumbinho". Veja o vídeo:





Cachorros de grande porte devem usar focinheira

O recomendado é não deixar soltos cachorros de grande porte e, durante a condução de cães em locais de acesso público, deve ser usada guia curta e focinheira. A Lei n° 2.140, de 2011, prevê a obrigatoriedade do uso da focinheira e estabelece regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte eou de raças consideradas perigosas.



O Distrito Federal conta ainda com a Lei nº 2.095, de 1998, que determina que “cães de grande porte, de raças destinadas a guarda ou ataque, usarão focinheira quando em trânsito por locais de livre acesso ao público”.