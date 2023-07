Governo nomeia mais mil excedentes do concurso da educação

O Governo de Minas publicou nesta terça-feira (18/7) o terceiro lote com mil nomeações de excedentes aprovados do concurso da Educação, realizado em 2017. A lista com os nomes está a partir da página três do Diário Oficial de Minas Gerais

De acordo com as informações, a listagem com as datas e horários de perícia médica admissional dos candidatos será divulgada até sexta-feira (21/07) na página da secretaria estadual do Planejamento . A data marcada para começar a perícia é no dia 31/07 (segunda-feira).