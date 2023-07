Minas: Governo abre vagas para aulas de reforço escolar

462

As escolas de toda a rede estadual têm até 17/7 para confirmar as novas turmas. As aulas da segunda entrada do Reforço Escolar será no dia 1/8 (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

As escolas da rede estadual de ensino estão com vagas abertas para aulas de reforço escolar. As aulas são gratuitas e fazem parte do projeto Reforço Escolar, do Governo de Minas Gerias.





A iniciativa é desenvolvida no primeiro e no segundo semestres e os alunos que podem participar são os que obtiveram notas inferiores a 60% em três ou mais componentes curriculares no primeiro bimestre de 2023. Para efetivar a participação nas aulas, os pais ou responsáveis devem levar autorização à unidade escolar.









A mãe Eliza Cordeiro conta que o acorda cedo o filho Arthur Guilherme, de 11 anos para ir à Escola Estadual João Rezende, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele está no sexto ano do ensino fundamental e frequenta as aulas de reforço escolar.





Leia: Guia do Estudante: tudo o que você precisa saber sobre o Enem 2023 “Arthur faz questão de ir ao reforço escolar. No dia anterior até dorme mais cedo. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Ele desenvolveu não só os conteúdos de português e matemática como até a letra, que antes era muito feia, melhorou. Vou mantê-lo enturmado, porque ele mesmo viu o quanto foi bom e quer continuar”, disse.

Já a aluna Loislane Martins da Cruz, de 16 anos, que está no primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Ângelo de Miranda, de Serra Azul de Minas, região Central do Estado, continua a participação nas aulas de reforço escolar para suprir suas dificuldades nas disciplinas.





“Eu tenho muita dificuldade em matemática. Entrei com nota 15 e agora, após esses meses de aulas, fechei o bimestre com 22. Sempre falo para os colegas como está sendo bom pra mim, até para incentivá-los a frequentar também”, relatou.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.