Enem PPL: entenda o que é, quem pode participar e como a prova é aplicada

462

A prova do Enem PPL, em 2023, será aplicada em dezembro (foto: Freepik)

O Enem PPL é uma modalidade que permite que adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa também possam participar do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas acontecem nos dias 12 e 13 de dezembro.

Só no último ano, mais de 71 mil pessoas privadas de liberdade fizeram as provas. Para isso, a aplicação é específica, que cobra o mesmo conteúdo que o Enem regular, mas segue um cronograma diferenciado e os candidatos fazem a prova nas penitenciárias, cadeias públicas, centros de detenção provisória e instituições de medidas socioeducativas.

Como funciona o Enem PPL

Desde 2010, o exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), juntamente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Essa ação permite que pessoas privadas de liberdade tenham acesso a oportunidade de ingressarem em um ensino superior.

Porém, diferente do convencional, a prova PPL acontece em dias úteis e após a aplicação do Enem regular. Além disso, a aplicação ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas, indicadas pelas unidades da Federação.

Os candidatos a partir de 18 anos e com ensino médio completo têm a possibilidade de usar o desempenho no exame como mecanismo único, alternativo ou complementar para iniciarem uma educação superior. Já os candidatos com idade menor que 18 anos, fazem a prova como treineiros, fazendo a prova para para se familiarizar com o processo.

É importante destacar que a inscrição não é feita pelo candidato e sim pelos representantes pedagógicos de cada unidade prisional ou socioeducativa. Para que estejam aptos a inscrever os participantes, esses órgãos devem firmar um termo de compromisso junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e assinar o documento de adesão, por meio de um sistema online.

Além disso, esse profissional tem a função de realizar e acompanhar as inscrições; determinar a sala de provas dos candidatos; transferir participantes entre as unidades e excluir participantes que tiverem sua liberdade decretada.

Quais são as principais diferenças entre o Enem convencional e o Enem PPL?

De acordo com o Inep, ambas as provas têm o mesmo grau de dificuldade e, consequentemente, a mesma finalidade. No entanto, as provas são diferentes, além de serem aplicadas em dias distintos.

O Enem PPL também é aplicado em dois dias consecutivos, envolvendo a resolução de 180 questões objetivas abrangendo as áreas de linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Além disso, os participantes privados de liberdade têm a oportunidade de escrever uma redação, cujo tema difere da versão regular do exame.

Calendário do Enem PPL

Provas: 12 e 13 de dezembro

Gabaritos: 27 de dezembro

Resultado: 16 de janeiro de 2024

Se prepare para o Enem 2023 com o Colégio e Pré-Vestibular Determinante

Sala de estudos do Colégio e Pré-vestibular Determinante na Unidade Savassi (foto: Divulgação)

As diferentes modalidades do Exame Nacional do Ensino Médio mostram que há muitas oportunidades para se ingressar em um ensino superior. É perceptível que o número de candidatos gerais cresce constantemente, aumentando a competitividade pelas vagas oferecidas. Por isso é importante se preparar bem para a prova mais importante do ano.

O Colégio e Pré-Vestibular Determinante é uma instituição de alto desempenho que carrega em sua bagagem milhares de aprovações. Só nos últimos três anos o cursinho preparatório levou seus alunos ao primeiro lugar na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E não para por aí, foi também um aluno do Determinante que conquistou o primeiro lugar de Minas na Universidade Federal de Minas Gerais.