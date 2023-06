Governo de Minas nomeia mais mil aprovados em concurso da educação

Mil novas nomeações de aprovados em concurso público para servidores da educação foram publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais nesta sexta-feira (23/6). O governo de Minas informou que essas nomeações são direcionadas para atuação nas escolas da rede estadual de ensino.

O lote contempla 500 cargos de professores de Educação Básica e 500 cargos de especialistas da Educação Básica. Os profissionais nomeados atuarão em 268 municípios de 46 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) do estado.

Com a publicação do novo lote, já foram contempladas 2 mil nomeações excedentes. Em abril deste ano, foi autorizada a nomeação de aproximadamente 5 mil candidatos.

Para realização dos exames admissionais, os novos servidores serão convocados pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag/MG). As datas e horários podem ser acompanhadas aqui

Novo concurso da educação terá inscrições em julho

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) fará novo concurso e vai oferecer 19.878 vagas. As inscrições começam em 31/7 e vão até 29/8 deste ano. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pela organização do concurso.

Serão selecionados profissionais para os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB) do quadro de pessoal da SEE/MG. O edital do concurso está disponível no site da SEE-MG.