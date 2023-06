Atenção: o prazo para pagamento de taxa do Enem 2023 se encerra amanhã (21)

462

Pagamento de taxa do Enem (foto: Free Pix)

Os estudantes que querem participar do Enem 2023 e não foram contemplados com a isenção da taxa, precisam quitar o boleto até esta quarta-feira (21), para que a inscrição para a prova seja confirmada. O pagamento, no valor de R$ 85,00, pode ser feito por meio do boleto bancário, pix e também por cartões de crédito ou débito e é gerado na Página do Participante.





Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro em todo o território nacional. O período de inscrições no Exame terminou na última sexta-feira (16). Agora, a última etapa para a confirmação de participação é o pagamento da taxa.

Passo a passo para pagar o boleto do Enem 2023

Como já foi dito anteriormente, a taxa de inscrição para o Enem 2023 é de R$ 85,00 e deve ser paga até amanhã, quarta-feira. Gerar o boleto para pagamento é simples e rápido. Veja o passo a passo abaixo:

1. Acesse o site do Enem e clique em “Página do Participante – Entrar com gov.br”;

2. Faça login com sua conta Gov.br, com CPF e senha;

3. Clique em “Pagamento/Isenção”, localizado na esquerda da tela;

4. Clique na opção “Baixe seu boleto”;

5. Pronto! O documento vai aparecer na tela e uma cópia será baixada para o seu computador.

Essa taxa pode ser paga em qualquer banco, casa lotérica, aplicativo bancário ou internet banking, pelo pix, boleto bancário ou cartão de crédito ou débito. Para pagar pelo pix, basta ler o QR code que consta no boleto.

Atenção: não são aceitos pagamentos realizados por meio de depósito em caixa eletrônico, via postal, fax, transferência, DOC, TED ou ordem de pagamento.

Fez a inscrição no Enem e não gerou o boleto? Veja o que pode ser

Beatriz, aluna da Escola e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), estudantes de baixa renda ou que estão no terceiro ano do Ensino Médio em uma escola pública recebem a isenção automaticamente. Assim, apesar do candidato não ter solicitado a isenção, não é necessário realizar o pagamento e o boleto não é emitido pela plataforma. Para isso, basta verificar se a inscrição já está confirmada.

Enem 2023 tem o maior número de pré-inscritos desde 2020

Com inscrições em quedas há duas edições, em 2023, foram realizadas mais de 4,6 milhões de pré-inscrições, um número consideravelmente maior que o da última edição, em que tiveram cerca de 3,3 milhões.

Apesar do aumento notável, os dados ainda são preliminares, afinal, é considerado o número de inscritos via Página do Participante, sem levar em conta a última etapa necessária para a efetivação da inscrição: pagamento da taxa para aqueles que não conseguiram a isenção.

Com isso, pode ser que aconteça um declínio no número final de inscritos. Por isso, ainda é cedo para celebrar um aumento real na participação de estudantes na prova de 2023.

Estude com o Colégio e Pré-vestibular Determinante e seja aprovado no Enem

Pedro e Júlia, estudantes de Medicina na UFMG e ex-aluno do Determinante (foto: Divulgação)

Agora que você já pagou o boleto e tem sua participação confirmada no Enem 2023, é hora de focar nos estudos para alcançar seus objetivos de entrar para a faculdade e cursar o ensino superior. Para isso, o Colégio e Pré-vestibular Determinante utiliza uma metodologia baseada no Sistema de Aprendizado para auxiliar cada aluno em sua individualidade.

Líder nos cursos mais concorridos, o colégio ganhou o 1º lugar na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) entre os pré-vestibulares para o curso de

medicina. O Determinante também conquistou o 1º lugar em medicina na Faculdade de Ciências Médicas de BH, nos anos de 2021, 2022 e 2023.

Acesse o site do Determinante e conheça todas as possibilidades de ensino.