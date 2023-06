Estudantes relatam nas redes dificuldades para se inscrever no Enem

462

Apesar das reclamações nas redes sociais, o Inep afirma que não foi registrada instabilidade no sistema (foto: Reprodução / Inep)

Estudantes reclamam nas redes sociais que não conseguem fazer o cadastro. A dificuldade levou os candidatos a colocarem “Inep”, entre os termos mais comentados das redes sociais nesta segunda-feira (5/6). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é a instituição responsável pelo exame.

Entre as reclamações, estão falhas no carregamento e instabilidade da página e o sistema travando. Também há relatos de o botão de fazer a inscrição não estar disponível. “O Inep só humilha os estudantes, esse ano não foi diferente”, reclamou um perfil.

Outro chamou o sistema do Inep de “servidor de padaria”. Muitos estudantes resolveram fazer memes sobre a situação. Confira:



O site do inep tá assim pic.twitter.com/8zcutsco6U %u2014 %uD83E%uDEE7Rhe estudando dnv pro enem (@rhe__ya) June 5, 2023

O site do INEP bugado / O site do INEP liberando a inscrição e vc pensando que só tem 5 meses até o ENEM pic.twitter.com/BNd9aBQLrV %u2014 Professor Otávio Carvalho | ENEM (@aceleraenem) June 5, 2023

gente eu to vindo aqui nessa pagina e nao da nada. sera q ta bugado ou eu sou mesmo muito burro?



enem | inep | isenção | inscrição enem pic.twitter.com/CdjHoqzwYD %u2014 %u1D0D%u1D0F%u0280%u0262%u1D00%u0274 (@morgan_eilish) June 5, 2023

Bem que poderiam liberar as inscrições pro Enem 2023 pelo Twitter né, pq pelo inep na página do participante tá difícil pic.twitter.com/aphoAUVtVx %u2014 TutsGabisz (@Gabriel69037642) June 5, 2023

Cadê a opção %u201Cinscrição pro enem%u201D o doido inep, EU TENHO ANSIEDADE %u2014 swift sofredor do novo ensino medio (@criis_euu) June 5, 2023

a inep quer me ferrar msm né mdss que site lixo pic.twitter.com/oAYbsuTSxi %u2014 Hugo Neves (@hugonevesactor) June 5, 2023

nada de aparecer a aba pra se inscrever no enem... esse inep tá de brincadeira mesmo pic.twitter.com/DaxkpEkAN2 %u2014 luiz (@joydapaiz) June 5, 2023

Alguém avisa pro INEP que eu tenho ansiedade e preciso fazer a inscrição do ENEM 2023 logo, senão eu fico uns 3 dias sem dormir, por favor %u2014 A Mais Corna Do Site %uD83D%uDC02 (@goncalvexx__) June 5, 2023

Estamos assim de saúde mental, site do INEP ENEM bugadão %uD83E%uDD7A. pic.twitter.com/ho0y7gwn76 %u2014 %uD80C%uDC80 Rodrigo%u1D9C%u02E2%u1D9C (@Rodmagalhaes22) June 5, 2023

O Inep informou que não registrou nenhuma instabilidade no sistema e que o site está funcionando normalmente. Quanto ao botão, a recomendação é limpar o cache do navegador para que a função carregue.

A reportagem do Estado de Minas conseguiu acessar o sistema. Vale lembrar que, por conta da grande quantidade de acessos, é comum que sites fiquem mais lentos.

Sobre o Enem 2023

As inscrições do Enem vão até o próximo dia 16. Para fazer o cadastro, é preciso acessar a Página do Participante. A taxa de inscrição é R$ 85 e deve ser paga até o dia 21.

As provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro, e os gabaritos divulgados no dia 16 de novembro. Os resultados individuais serão disponibilizados em 16 de janeiro de 2024.

O Enem é, hoje, a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil, seja por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ou do Programa Universidade para Todos (Prouni). O Exame também serve de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).