Pré-vestibular no Enem oferece vagas gratuitas em todo o país

O sistema de ensino mescla o online e o offline e conta com aulões ao vivo e gravados, dentre outros recursos (foto: Reprodução / Acelere no Enem) O pré-vestibular Acelere no Enem oferece vagas gratuitas para estudantes de todo Brasil. O sistema de ensino, que mescla o online e o offline, conta com aulões ao vivo e gravados, monitorias interativas, plataforma gamificada, simulados e acompanhamento pedagógico. São esperadas 500 mil inscrições para este ano.









“Unimos online e offline, desktop e celular, vídeos e exercícios, entregando tudo que o aluno precisa, do jeito que ele mais gosta e em todas as etapas do seu estudo até a aprovação. Estamos abrindo as inscrições e a expectativa para 2023 é de que mais 500 mil alunos ingressem no ecossistema do Acelere no ENEM”, explicou Rhayann Vasconcelos, fundador do sistema.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata