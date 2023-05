Citar ou não citar, eis a questão? Para você tirar 1000 na redação do Enem

Outro motivo para a citação é a ampliação. Muitas vezes é possível citar um trecho para expandir nossa argumentação para outras esferas e possibilidades (sem jamais fugir do tema!). Imagine um tema de Redação sobre o problema de mobilidade pública nas grandes e médias cidades do Brasil. Nesse caso é possível articular, por exemplo, a capciosa declaração de Enrique Peñalosa, ex-prefeito de Bogotá: "Uma cidade desenvolvida não é aquela em que os pobres podem andar de carro, mas aquela em que os ricos usam o transporte público.". Ao passo que a questão da mobilidade está sendo contemplada, ela também está sendo ampliada para uma esfera maior, de ordem continental, o que demonstra uma visão de mundo ampla por parte do candidato sem, no entanto, se afastar do tema e do contexto brasileiro.