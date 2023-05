Crefito 9: edital de novo concurso é publicado com mais de 160 vagas

(foto: Freepik/Divulgação )

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 questões, em que cada item valerá um ponto. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aos cargos de nível superior classificados até a 30ª posição na prova objetiva, em cada cidade de lotação, respeitados os empates na última colocação de cada lista de classificação, de acordo com a seguinte distribuição:

Lista de classificação de ampla concorrência: até a 22ª posição;

Lista de classificação de candidatos negros (cota PPP): até a 6ª posição; e

Lista de classificação de candidatos com deficiência (cota PCD): até a 2ª posição





O valor da remuneração varia entre R$ 1.817,18 (para agente administrativo) e R$ 4.200 (para agente fiscal). Os cagos de analista de TI e controlador interno recebem R$ 3.748,18 e R$ 3.516,00, respectivamente. Será admitida a inscrição somente via internet, na página oficial do certame , solicitada no período entre 5 de maio e 11 de junho de 2023. Os valores das taxas de inscrição são de: R$ 46 para o cargo de nível médio; e R$ 53 para os cargos de nível superior.





O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região (Crefito 9), em Mato Grosso, tornou público, nesta quinta-feira (4/5), um novo edital de abertura de concurso público para provimento de 165 vagas. As oportunidades são para os cargos de agente administrativo, agente fiscal, analista de tecnologia da informação e controlador interno. O certame será executado pelo Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest).A seleção compreenderá a aplicação de provas objetivas e avaliação de títulos. Todas as fases do concurso público serão realizadas em Mato Grosso, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis e Sinop, todos municípios de Mato Grosso. A aplicação das provas está prevista para 2 de julho.