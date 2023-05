GDF publica resultado de dois concursos; vagas somadas chegam a 500

(foto: Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília)



Já a seleção para a carreira de PPGG oferece 250 novas oportunidades , sendo 150 destinadas ao cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e 100 para Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental diversas oportunidades. Os aprovados no certame serão contemplados com a remuneração inicial de R$ 7.760, para o cargo de gestor, e R$ 4.940, para analista.

Foram publicados em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da última terça-feira (2/5) os resultados finais dos concursos do concurso público da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), a partir da página 6, e para a carreira de políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal (PPGG-DF), a partir da página 65. A relação dos candidatos aprovados segue na seguinte ordem: cargo, número de inscrição, nome, nota total e ordem de classificação. certame da Seagri-DF oferta 842 vagas , sendo 224 vagas de preenchimento imediato e 618 oportunidades para formação de cadastro de reserva. As chances são destinadas aos cargos de analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária e técnico de desenvolvimento e fiscalização agropecuária em diversas especialidades. A remuneração inicial é de R$ 6.792,50, para técnico, e R$ 10.670, para analista.