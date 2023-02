Sisu 2023: sai resultado da 1ª chamada; confira

Para consultar o desempenho, o candidato deve acessar o site do Sisu (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O resultado do Sistema de Seleção Única Unificada (Sisu) foi divulgado nesta terça-feira (28/2) pelo Ministério da Educação. A seleção é para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado e concorreram a vagas em cursos ofertados por universidades públicas de todo o país.





Para consultar o desempenho, o candidato deve acessar o site do Sisu. Os estudantes que participaram do Sisu tiraram nota superior a zero na prova de redação do Enem 2022.









Lista de espera









Leia mais: Enem 2022: saiu o resultado, veja se você foi aprovado Caso o candidato não seja selecionado de imediato, o processo seletivo do Sisu oferece a possibilidade de disputar uma vaga por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse na lista de espera vai de 28 de fevereiro a 8 de março e deve ser feito pelo site do sistema.





Nessa fase, o candidato deverá indicar apenas um dos dois cursos escolhidos anteriormente. Participar da lista de espera assegura ao estudante apenas a expectativa de direito à vaga ofertada no âmbito do Sisu, sendo que a matrícula ou o registro acadêmico estão condicionados à existência de vaga e ao atendimento de todos os requisitos legais e regulamentares.





A publicação das vagas remanescentes para a lista de espera será feita pelas próprias instituições de ensino.





O que fazer com a nota do Enem





Ao fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o candidato abre um leque de variadas formas de atuação. Caso não dê para entrar em uma universidade pública pelo Sisu, a nota do Enem pode servir para que o candidato ingresse em instituições particulares por meio de bolsas de estudos concedidas pelo Prouni - programa do Governo Federal que beneficia o estudante de baixa renda com bolsas de estudos.





Fique ligado, pois as inscrições para o programa começaram nesta terça e vão até sexta-feira (3/2). Confira detalhes sobre o Prouni aqui.





O Enem também pode servir para que o estudante de faculdade particular solicite um financiamento ao governo, por meio do Fies. Neste caso, o estado oferece um empréstimo a juros baixos (3,4% ao ano) que o estudante pode solicitar ao Governo Federal. A solicitação para participar do fundo pode ser feita pelo site do governo.



Leia mais: Escolas adotam inteligência artificial para ajudar aluno a escrever redação

As notas do Enem podem ser utilizadas para concorrer a uma vaga em universidades estrangeiras. Há diversos países que aceitam o Exame Nacional do Ensino Médio como porta de entrada para suas universidades.





O MEC - órgão responsável por informar quais universidades parceiras do Enem - ainda não se manifestou sobre o tema este ano. Em anos passados, países como Portugal, França, Irlanda, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos acatavam o Enem como forma de ingresso em algumas universidades.





O Enem também pode ser usado para concorrer a uma vaga em algum curso técnico gratuito. Nesse caso, o candidato deve se inscrever no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec). Semelhante ao sistema para preencher vagas no ensino superior, o Sisutec vai abrir as inscrições em 17 de março, segundo o MEC.





