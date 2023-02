Sesi-MG oferece quase 2 mil vagas de bolsas de estudo gratuitas

SESI- MG oferece quase 2 mil vagas de bolsas de estudos (foto: Divulgação )

A Rede Sesi de Educação de Minas Gerais, uma das maiores redes de escolas particulares do estado, está oferecendo quase 2 mil vagas para bolsas de estudo, destinadas a alunos de escola pública. As bolsas são de 100% de gratuidade.

O programa de bolsas acontece por meio da FIEMG. As inscrições estão abertas até o dia 12 de março e podem ser realizadas através do link de inscrição.

A presidente da Fiemg, Flávia Roscoe, explicou que é uma prática da instituição oferecer bolsas de acordo com estudos socioeconômicos, especificamente para dependentes de industriários. Ela comenta também que o concurso de bolsas é uma forma de celebrar os 90 anos de atuação da Federação mineira.





Segundo a gerente de Educação Básica do Sesi-MG, Flávia Bento, o concurso de bolsas é uma grande oportunidade para os alunos garantirem sua vaga na escola do Sesi, onde terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades acadêmicas e comportamentais, seguindo uma proposta pedagógica onde o educando é protagonista da sua aprendizagem.





“Tecnologia, formação humana, infraestrutura de qualidade e robótica, fazem parte dos nossos diferenciais, que contribuirão, de maneira significativa, com a formação desses alunos, preparando-os para o ingresso nas universidades e/ou no mundo do trabalho”, afirma a gestora.

Sobre a oportunidade





O aluno contemplado com a bolsa na escola do Sesi terá isenção de matrícula, mensalidade, além de receber gratuitamente o material didático e um kit de uniforme escolar contendo uma camisa sem manga, uma camisa com manga e uma bermuda.





O processo de seleção para as vagas do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental será feito por meio de sorteio.





Já os interessados nas vagas do 3º ano Ensino Fundamental a 3ª série Ensino Médio passarão por uma prova de língua portuguesa e matemática.





As provas e o sorteio serão realizados no dia 18/03.

*Estagiária sob supervisão