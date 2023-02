Enem 2022: saiu o resultado, veja se você foi aprovado

O Ministério da Educação antecipou a divulgação das notas do Enem 2022 para esta quinta-feira (9/2) (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Os alunos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 já podem acessar as notas na manhã desta quinta-feira (9/2). A divulgação dos resultados estava prevista para a semana que vem, mas foi adiantada.

“Estamos antecipando o resultado do Enem, que estava previsto para a semana que vem. O resultado será divulgado amanhã, dia 9. Isso vai facilitar também todo o acesso dos nossos alunos ao Sisu”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana.

Para acessar o resultado, é preciso fazer login digitando o CPF e a senha cadastrados no sistema na Página do Participante.

A nota do exame é usada na seleção de estudantes por universidades públicas e privadas no Brasil e até em instituições internacionais.

O resultado dos candidatos treineiros só será divulgado no dia 10 de abril.

Em janeiro, o Ministério da Educação disponibilizou na internet os editais dos primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O novo prazo de inscrição para o Sisu é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. As inscrições para o Prouni serão abertas no dia 28 de fevereiro e vão até o dia 3 de março. E para o Fies, terão início no dia 7 de março e terminarão no dia 10 do mesmo mês.