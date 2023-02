Banco PAN oferece 5 mil bolsas de estudo para desenvolvedores de software

Inscrições vão até o dia 3 de março (foto: Johnson Martins/ Pixabay ) O Banco PAN está com inscrições abertas até o dia 3 de março para o Banco Pan Java Developer, um bootcamp que oferece formação profissional em tecnologia de forma gratuita. O programa acontece em parceria com a plataforma educacional da DIO e está em sua terceira edição.









“Estamos colocando mais uma edição do Bootcamp na rua, resultado do esforço coletivo do time do PAN nos últimos anos. Temos uma cultura tech, baseada no compartilhamento de experiências e capacitações entre as áreas, e acreditamos que esse é um diferencial em nosso ambiente de trabalho. Ao permitir que mais pessoas tenham acesso à educação de qualidade, criamos espaço para que o mercado cresça como um todo, de forma inclusiva e positiva”, afirma Leandro Marçal, Diretor de Tecnologia e Operações do Banco PAN.





Sobre o curso





O curso possui 7 módulos, com grade total de 114 horas. O bootcamp vai abordar temas como: Princípios de Desenvolvimento em Software; Programação Orientada a Objetos com Java; Banco de Dados SQL e NoSQL; e Ganho de Produtividade com Spring Framework.





Também serão ofertados desafios de código em Java e mentorias com especialistas do Banco PAN para auxiliar em dúvidas e no desenvolvimento prático dos projetos.





Os alunos que concluírem o curso ficarão disponíveis na Talent Match, plataforma de contratação da DIO que conecta talentos com boas

oportunidades de mercado.

*Estagiária sob supervisão