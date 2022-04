São 71 opções espalhadas entre 110 municípios do Estado (foto: Reprodução/ Adobe Stock)

A partir desta quinta-feira (7/4), estão abertas as inscrições para a segunda edição das Trilhas do Futuro. As 40 mil vagas estão distribuídas em todas as regiões de Minas, para estudantes de escolas públicas e privadas no 2º e 3º anos do ensino médio e EJA. Não há limite de idade para concorrer às formações profissionalizantes. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) junto com o governo de Minas Gerais.

Será oferecida formação técnica em Enfermagem, Radiologia, Análises Clínicas, Estética, Farmácia, Recursos Humanos, Contabilidade, Meio Ambiente, Agropecuária, Mineração, Logística, Administração, Informática, Eletromecânica, Mecânica, Automação Industrial, Edificações, Metalurgia, Soldagem, Design de Interiores, Moda, Produção de Áudio e Vídeo, Desenvolvimento de Sistemas, Programação de Jogos Digitais, Panificação, Química, Biocombustíveis, Marketing, Saúde Bucal, Tradução e Interpretação de Libras, entre outros.

Os cursos serão em instituições de ensino credenciadas pela SEE/MG. Os estudantes têm até o dia 25/4 para realizar o cadastro no site. Após a seleção, o período para a matrícula será de 27/4 a 6/5. Haverá ainda, entre o período de 12 a 26/5, a chamada para vagas remanescentes. A previsão de início das aulas é em 25/7.

Caso o candidato não tenha acesso à internet, ele deve procurar uma escola estadual mais próxima para realizar a inscrição.

Critérios de participação

Os jovens interessados devem atender aos critérios estabelecidos pela SEE-MG, os candidatos deverão fornecer informações como nome completo, data de nascimento, endereço completo, CPF, nome da mãe/pai ou responsável legal e escolaridade. Cada candidato pode manifestar interesse em até três cursos, indicando turno de preferência e local/instituição desejada.

A duração dos cursos varia entre 12, 18 e 36 meses, com turnos de manhã, tarde e noite. São 71 opções espalhadas entre 110 municípios do estado. Para viabilizar a formação técnica, o curso ainda oferece uma ajuda de custo de R$ 18 por dia para despesas com alimentação ou transporte.

Lista de prioridades

Após a inscrição, a seleção ocorrerá seguindo essa ordem de prioridade :



- Estudantes que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio na rede pública estadual

- Estudantes que estejam cursando o segundo ano do ensino médio na rede pública estadual

- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede pública estadual

- Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede pública federal ou municipal;

- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede pública federal ou municipal

- Estudantes que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio na rede particular

- Estudantes que estejam cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - ensino médio na rede particular

- Egressos do ensino médio, oriundos de qualquer rede

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.