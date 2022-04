Startup educacional oferece curso gratuito para programadores

Com duração de 12 semanas, totalizando 100 horas, o curso é oferecido de forma gratuita e totalmente on-line, com aulas gravadas, mentorias ao vivo e emissão de certificado, o que favorece na busca por um emprego na área.

Não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia , basta ser aprovado no processo seletivo, que contará com um teste de nivelamento. O foco será formar jovens adultos entre 18 e 35 anos. Além da capacitação, a Startse também criará um banco de talentos, já com os primeiros concluintes, que poderá ser consultado por empresas que são clientes da startup.

A iniciativa faz parte de um novo projeto da Startse, o TechAcademy, escola que pretende formar, gratuitamente, 500 mil desenvolvedores e programadores até 2025. Para essa primeira turma também não haverá limite de vagas, o número de alunos dependerá da quantidade de inscritos e aprovados na seleção. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de abril, no site: www.startse.com/techacademy .





