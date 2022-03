Senac oferece 12.780 vagas gratuitas em cursos para pessoas de baixa renda (foto: Foto de Anna Shvets no Pexels)



O Senac EAD está com inscrições abertas para cursos técnicos no formato a distância, oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições terminam no dia 18 de abril. O Senac EAD está com inscrições abertas para cursos técnicos no formato a distância, oferecidos pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições terminam no dia 18 de abril.









As inscrições são gratuitas e realizadas no site do Senac EAD . As aulas iniciam em 23 de maio.





Os cursos serão ofertados na modalidade de educação a distância, sem encontros presenciais. Toda aprendizagem será desenvolvida de forma autônoma, com horário flexível e os conteúdos e atividades dos cursos serão acessados pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA).





Entre os requisitos para acesso aos cursos estão idade mínima de 17 anos para o curso Técnico em Secretariado e 16 anos para os demais cursos; estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio; ser estudante e/ou trabalhador empregado ou desempregado e apresentar baixa renda (não superior a 2 (dois) salários-mínimos federais por mês, per capita) devidamente comprovada no ato da inscrição.





Importante destacar que não será possível trocar o curso, estado e polo após a inscrição. Os candidatos selecionados deverão enviar a documentação para matrícula, prevista em edital, ao e-mail do polo de apoio presencial escolhido, até 22/04/2022. O resultado da seleção, conforme classificação, será divulgado no site Portal EAD de 23 de março a 22 de abril.