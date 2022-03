Instituto SCMD concederá bolsas de estudos em Direito

Auxílio será destinado a alunos de baixa renda matriculados na Faculdade de Direito da UFMG admitidos em processo seletivo (foto: Foto de Cytonn Photography no Pexels)

O 2º edital de seleção para concessão de duas bolsas de estudo organizado pelo Instituto SCMD já está em andamento. A iniciativa é destinada a alunos de baixa renda matriculados na Faculdade de Direito da UFMG. O Instituto – composto pelos professores Sacha Calmon, Misabel Derzi e André Mendes Moreira – concede bolsas de estudo para alunos até o fim de sua graduação.





"O Instituto SCMD visa a amparar os estudantes de universidades públicas que necessitem de auxílio financeiro para concluir o curso em alto nível, bem como difundir o conceito de cidadania fiscal para a sociedade como um todo", analisa André Moreira, presidente do Instituto SCMD.









“Entrar na universidade sempre foi um sonho que compartilhei com a minha família e, ao realizá-lo, senti uma enorme felicidade em ocupar um espaço que me parecia inacessível. Contudo, me manter nesse espaço se tornou um novo desafio. Mais do que um auxílio financeiro que me permitiu comprar os equipamentos necessários para o acompanhamento do curso, a iniciativa me deu confiança para acreditar que posso ocupar todos os espaços que eu quiser”, conta a beneficiária.

Segundo edital Poderão se candidatar os alunos que atendam aos seguintes requisitos: estar regularmente matriculado em todas as disciplinas obrigatórias do terceiro ao quinto período do curso de Direito da UFMG e necessitar dos recursos da bolsa para que possa cursar adequadamente a Faculdade de Direito.





Os candidatos interessados devem enviar sua inscrição para o e-mail: contato@institutoscmd.org.br até o dia 31 de março. No documento deve conter uma carta de apresentação do aluno contando sua trajetória de vida e suas expectativas acadêmicas e profissionais; o histórico escolar; e a declaração assinada pelo candidato de que necessita dos recursos da bolsa para cursar adequadamente a Faculdade de Direito.





Os candidatos inscritos que forem selecionados serão convocados para uma entrevista on-line com Misabel Derzi, em data a ser definida. O resultado final será divulgado até 20/04/2022.