UFU abre inscrições para preenchimento de quase 2 mil vagas ociosas

As inscrições para as vagas ociosas na UFU vão até 6 de abril e a taxa é de R$ 90 (foto: Milton Santos/UFU)







LEIA TAMBÉM: Decisão da Justiça Federal mantém exigência de comprovação de vacina na UFU



Estão abertas inscrições para quase 2 mil vagas ociosas em cursos da Universidade Federal de Uberlândia, por meio de transferência facultativa e para portadores de diplomas. Há dois editais publicados pela Diretoria de Processos Seletivos (Dirps/UFU) da instituição. As inscrições vão até 6 de abril e a taxa é de R$ 90.

Há duas modalidades, sendo a primeira por transferência facultativa, na qual há 1.378 vagas. O candidato deve possuir vínculo com um curso de graduação autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) em uma Instituição de Ensino Superior. O interessado deve ter sido aprovado em todas as disciplinas do primeiro ano ou dois primeiros semestres ou três primeiros quadrimestres do curso de origem.

É preciso também ter cursado o mínimo de um ano e meio ou três semestres para integralização do curso pretendido.

Já na modalidade de portadores de diploma de curso de graduação há 619 vagas disponíveis. É exigida a conclusão de, pelo menos, um curso de graduação, sendo que o candidato pode concorrer apenas a uma vaga.

As vagas disponibilizadas foram geradas por óbitos, desistências, transferências, desligamentos, abandonos ou jubilamentos, apuradas pela Diretoria de Administração e Controle Acadêmico (Dirac).

Processo

Ambos os processos serão em duas etapas. A primeira delas acontece no dia 29 de maio, das 13h às 15h, e será composta por prova objetiva de 15 questões e redação.



Na segunda etapa será realizada a análise dos documentos, que precisarão ser inseridos pelos candidatos no sistema da Dirps entre os dias 18 e 20 de julho.