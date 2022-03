Instituto Coca-Cola oferece cursos gratuitos via WhatsApp

O Coletivo Online do Instituto Coca-Cola está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional voltados para estudantes com idades entre 16 e 25 anos que estejam cursando ou que já concluíram o ensino médio.





Para participar, é preciso se inscrever no site do programa. No ato da inscrição, é preciso informar o número de celular que será usado no curso. Além do certificado, após a conclusão dos estudos, os participantes terão acesso a comunidade do programa com vagas exclusivas de empregos onde poderão se candidatar a processos seletivos.