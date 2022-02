Garoto de 13 anos é aprovado em primeiro lugar em direito na UFRJ

Caio Temponi sonha em ser juiz federal e ficou em primeiro lugar em direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (foto: Reprodução/Aquivo Pessoal )





Caio Temponi, de apenas 13 anos, foi aprovado em primeiro lugar em direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). A aprovação saiu nesta terça-feira (22), com o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).





Caio é natural de Três Rios, no Rio de Janeiro, mas mora com a família no Ceará. O jovem é medalhista de ouro na olimpíada de matemática e dono de um canal no youtube onde ajuda outros alunos nos estudos.









A aprovação do estudante na UFRRJ não foi a primeira, em 2021 ele foi aprovado em administração no vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e foi aprovado em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPcar), em Barbacena, Minas Gerais.





A mãe de Caio disse que o filho está no 2º ano do ensino médio e já poderia cursar a faculdade se quisesse, pois já tem permissão para fazer um teste para adiantar os estudos e concluir o ensino médio. No entanto, ele e a família acham melhor não pular essa etapa e tentar o vestibular no ano que vem.





Para estar hoje no ensino médio, Caio pulou três séries na escola, a mãe conta que o filho precisou fazer um teste de QI (quociente de inteligência), uma entrevista com psicóloga e uma prova de nível de série.





Laurismara, a mãe, diz que Caio desde muito novo falava em ser juiz federal. Por um momento os pais incentivaram o filho a fazer medicina, mas a vontade de fazer direito foi mais forte e hoje a família respeita a decisão.