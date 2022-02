Resultado final do Enem 2021 já está liberado para consulta

Com o Enem, candidato pode usar a nota em processos seletivos das universidades (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press. Brasil)

O candidato que fez o Enem 2021 já pode conferir o seu desempenho nas provas. O Inep antecipou para esta quarta-feira (9) a divulgação dos resultados finais do exame. As notas estão disponíveis na Página do Participante , mas para ter acesso é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br.

Com o resultado, o candidato pode usar a nota em processos seletivos das universidades, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni). O estudante também pode pleitear auxílios financeiros como o Fies e participar de processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep.

Os candidatos que optarem por participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), concorrerão a 221.790 vagas de ensino superior em instituições públicas. São 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições do país, sendo mais de 84,5% das vagas para universidades e institutos federais.

As inscrições no Sisu começam em 15 de fevereiro e terminam no dia 18, às 23h59.



As notas dos “treineiros” — estudantes que realizaram as provas para testar conhecimentos — serão publicadas somente daqui a 60 dias.