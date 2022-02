Transmissão do coronavírus em BH volta a cair e atinge a marca de 1,0

Centro de BH em meio à pandemia: cidade tem transmissão do coronavírus em queda (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

A transmissão do coronavírus em Belo Horizonte volta a cair e atinge a marca de 1,0 após semanas em que o RT oscilou acima desse índice, indicando avanço ou recuo na transmissão da COVID-19 na capital. O dado consta do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (9/2) pela prefeitura.

Infectologistas consideram que o RT precisa ficar abaixo de 1 para que a pandemia esteja controlada. Quando ela chega a 1, cada pessoa pode contaminar uma outra. Se for maior do que isso, cada doente poderá transmitir o coronavírus para mais de uma pessoa. Portanto, o RT em 1,0 significa que cada 100 pessoas transmitem a doença para outras 100.

A taxa de ocupação nos leitos destinados ao tratamento de pacientes com COVID voltou a cair nas últimas 24h. As enfermarias permanecem no nível amarelo, com queda de 68,7% no boletim de ontem para 65,8% hoje. As UTIs continuam no vermelho, com 83,6% dos leitos ocupados nesta quarta-feira (9). Ontem, a taxa estava em 85,4%.

Em 24 horas, mais 1.059 pessoas foram infectadas pelo coronavírus na capital. Outras 10 morreram neste período. No total já foram contabilizados 7.244 óbitos em BH desde o início da pandemia. Até o momento, 322.959 pessoas já se infectaram com o coronavírus na cidade. Em acompanhamento, médico estão 4.648 pacientes. Os recuperados somam 311.067.