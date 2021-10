Oportunidade! Senac oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

Os cursos gratuitos atendem jovens de 16 a 29 anos (foto: Senac/Divulgação) O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para oportunidades de formação profissional no Vale do Aço. São cursos gratuitos com foco em tecnologia da informação e preparação para o mercado de trabalho. Os interessados devem ficar atentos! As incrições devem ser feitas até a próxima terça-feira (2/11).

Os cursos fazem parte dos programas Minas Programando , destinado a maiores de 16 anos com ensino médio incompleto, e Empreenda Jovem , para jovens de 18 a 29 anos com ensino fundamental II completo.

“Já o Minas Programando visa atender a demanda do segmento de Tecnologia da Informação por meio da qualificação profissional dos mineiros e do fomento de uma maior participação de mulheres na área”, explica.

Confira as opções:

Ipatinga

Empreenda Jovem

- Web Designer (Cadastro reserva)

Minas Programando

- Administrador de redes

- Operador de Computador (público feminino) - Programador de Sistemas

Coronel Fabriciano

Empreenda Jovem

- Comprador

Minas Programando

- Administrador de banco de dados - cadastro reserva - (público feminino) - Operador de Computador

Timóteo

Empreenda Jovem

- Promotor de vendas