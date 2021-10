Inscrições para cursos de nível médio do Coltec UFMG vão até 16/11

Vagas são para os cursos de Análises Clínicas, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica e Química (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press- 15/04/2010) Coltec/UFMG ) está com inscrições abertas, até 16 de novembro, para o processo seletivo de ingresso na primeira série dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado. São 180 vagas disponíveis para cinco cursos. A taxa de inscrição é de R$ 100 e as provas serão realizadas em 12 de dezembro. O Colégio Técnico da UFMG () está com inscrições abertas, até 16 de novembro, para o processo seletivo de ingresso na primeira série dos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado. São 180 vagas disponíveis para cinco cursos. A taxa de inscrição é de R$ 100 e as provas serão realizadas em 12 de dezembro.

Dessas vagas, 50% serão reservadas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas brasileiras e 50% serão destinadas à ampla concorrência.

São nove modalidades de vagas, descritas no anexo II do edital, considerando-se os aspectos de renda familiar bruta mensal per capita, autodeclarados negros (pretos e pardos), não autodeclarados negros, pessoa com deficiência e ampla concorrência.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter concluído o ensino fundamental ou curso equivalente. Também podem participar alunos que, no ato da inscrição, estiverem regularmente matriculado no último ano desse nível de ensino.

Segundo a UFMG, antes e depois da realização da inscrição, o candidato ou seu representante legal, quando for o caso, deverá ler atentamente o edital, bem como as demais informações divulgadas pela página da Copeve sobre o processo seletivo.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.