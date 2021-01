COVID-19: Além Paraíba fornece psicólogos para alunos e professores

O acompanhamento emocional tem gerado resultados em alunos e professores (foto: Pixabay/ Reprodução)



Resultados

Sobre o Aprende Brasil

Para ajudara enfrentar a ansiedade e ocausados pela pandemia da-19, a rede municipal de educação de, na Zona da Mata de Minas Gerais, disponibiliza psicólogas para o acompanhamento dada comunidade escolar.A psicóloga Luciana de Vito, que atende os estudantes pelo projeto, conta que utiliza ferramentas como o WhatsApp para atender os estudantes. "Os atendimentos são feitos por chamadas de vídeo no aplicativo, semanalmente, com duração aproximada de 40 minutos. Além da escuta e das orientações às crianças, adolescentes e responsáveis, também são utilizadas técnicas lúdicas, com desenhos, brinquedos, massinha de modelar e músicas", destaca.Ela ressalta que o atendimento se tornou, já que boa parte dos alunos apresentou mudanças de comportamento, relatou medo de ficar sem os pais ou responsáveis, ansiedade e até insônia.O mesmo cenário foi visto em escolas de todo o Brasil. Para Josimeire de Lima Sobreira, assessora do Sistema de Ensino Aprende Brasil - que atende o município de Além Paraíba e mais de 200 outros municípios de várias regiões do país - a escola precisa se envolver na busca por uma solução.“Quando existe um acompanhamento emocional desde a Educação Infantil, a probabilidade de detectar e tratar os problemas de saúde emocional é muito maior. Ansiedade, estresse, depressão e agressividade são sintomas que muitas vezes são detectados pelos professores e precisam ser investigados pela escola”, aponta.O acompanhamento emocional tem gerado resultados. "Um garoto de oito anos, com queixa inicial de choro fácil, medo e ansiedade está em atendimento há cinco meses. Hoje é super participativo. Ele apresentou muita melhora, relatada por ele mesmo e por sua mãe", disse a psicóloga.Um outro estudante, de 5 anos, perdeu a mãe para a Covid e está sob os cuidados de um tio paterno e sua esposa. "Ele esteve bem deprimido e, atualmente, quatro meses depois do início do acompanhamento, segue em luto, mas bem melhor, já adaptado à nova família e realidade", completou.Da mesma forma que os alunos, professores também recebem o suporte emocional para enfrentar a situação atípica. "Percebi muito neles uma necessidade de ter que dar conta de algo que nem eles conhecem muito bem. A rotina mudou para todo mundo nessa pandemia… para a família, para escola, para os profissionais. As cobranças aumentaram imensamente e a necessidade de se reinventar foi primordial", diz Monica Aparecida Ribeiro Lara, psicóloga responsável por atender os professores do município.O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece às redes municipais de Educação uma série de recursos, entre eles: avaliações, sistema de monitoramento, ambiente virtual de aprendizagem, assessoria pedagógica e formação continuada aos professores, além de material didático integrado e diferenciado, que contribuem para potencializar o aprendizado dos alunos da Educação Infantil aos anos finais do Ensino Fundamental. Atualmente, o Aprende Brasil atende 275 mil alunos em mais de 200 municípios brasileiros. Saiba mais em www.sistemaaprendebrasil.com.br.