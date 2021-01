Prouni 2021.1: lista de selecionados é divulgada hoje (19) (foto: Educa Mais Brasil)

Os nomes dos aprovados na primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) serão divulgados nessa terça-feira (19) no portal do Prouni. O próximo passo para os selecionados é comprovar as informações prestadas na inscrição até o dia 27 de janeiro de 2021.





O Prouni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares a partir de notas mais recentes dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Neste ano, entretanto, com o adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia, a seleção do Prouni 2021.1 adotou as notas do Enem 2019.





O Prouni possui duas chamadas regulares. A primeira ocorre logo após o encerramento das inscrições e os candidatos selecionados têm um prazo para comparecer à instituição de ensino e levar as documentações necessárias para realizar a matrícula.





A segunda chamada do Prouni acontece com as vagas remanescentes geradas pelos candidatos que não realizaram a matrícula no prazo estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou que desistiram da vaga. O número de vagas ofertadas na segunda chamada é menor, justamente porque são as que não foram preenchidas no processo da primeira chamada. Os selecionados na segunda chamada também têm um prazo para comparecer à faculdade e realizar a matrícula para iniciar no curso.





Além das chamadas regulares, existe a lista de espera, que visa preencher vagas não ocupadas nas chamadas regulares.





Critérios

Apenas estudantes dentro dos critérios estabelecidos pelo Prouni podem concorrer a uma vaga pelo programa. Para participar, é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias:

- ter cursado o ensino médio completo na rede pública;

- ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio;

- ter alguma deficiência;

- ser professor da rede pública de ensino, na educação básica. Com exceção dos docentes, os demais candidatos não podem ter diploma do ensino superior.





Renda

Pelo Prouni o estudante consegue bolsas de estudo em universidades particulares. São duas modalidades: bolsa integral, para renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo, e bolsa parcial, para renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos.





Cronograma do Prouni

Inscrições: 12 a 15 de janeiro de 2021.

Resultado (primeira chamada): 19 de janeiro de 2021.

Segunda chamada: 1º de fevereiro de 2021.

Interesse em participar da lista de espera: 18 e 19 de fevereiro de 2021.

Resultado da lista de espera: 22 de fevereiro de 2021.