ENEM 2020: Escolas e cursinhos fazem semana de revisão e relaxamento

Alunos se preparam para o 2º dia de provas do Enem (foto: Túlio Santos/EM) intervalo das provas do Enem 2020, a preparação deve continuar. Escolas e cursinhos de Belo Horizonte programaram algumas atividades de revisão e relaxamento para os candidatos. Além do estudo, é importante focar no preparo mental e garantir um bom desempenho. Na semana dedas provas do, a preparação deve continuar. Escolas e cursinhos de Belo Horizonte programaram algumas atividades de revisão e relaxamento para os candidatos. Além do estudo, é importante focar no preparo mental e garantir um bom desempenho.

Marcos Reggazzi, diretor-executivo do Bernoulli, conta que esse momento é essencial para garantir que os alunos tenham bom desempenho e sejam aprovados. Mesmo com as longas horas de estudo, um bom candidato pode ser prejudicado, se não tiver controle emocional.

Ele deu dicas para relaxar antes e durante a prova: “Falar sobre suas emoções com amigos, família e até mesmo sozinho, na frente do espelho, e fazer técnicas de respiração, para acalmar o corpo, até durante a prova”.

O Bernoulli preparou um “Aquecimento Enem”, que acontecerá nesta quarta-feira (20/01) para alunos matriculados na instituição. Além disso, psicólogos e professores estarão de plantão para atender às necessidades dos estudantes.

Já no cursinho Qi Pré-Vestibular, o diretor pedagógico Gabriel Verdin disse que a semana entre provas é intitulada “De bem com o Enem” e conta com revisão de conteúdo do 2º dia de prova e, por causa da pandemia, não foi aberto ao público.

Apesar da modalidade on-line, os estudantes recebem dicas de relaxamento e estudo descontraído pelas redes socias e aulas à distância. Indicação de filmes, documentários e maneiras de meditar são algumas das atividades propostas pelo Qi.

Meditação é uma opção de relaxamento indicada pelos professores (foto: Marcos Vieira/EM)

O colégio e pré-vestibular Chromos aposta em uma grande revisão, que dura a semana inteira. Dos dias 18 a 23/01 qualquer candidato pode assistir às aulas dadas no canal do YouTube da instituição. Ao longo da explicação de conteúdo, os professores também dão dicas para tirar a pressão psicológica dos alunos.

Opções gratuitas

Aulão do Colégio e Pré-Vestibular Chromos- de 18 a 23 de janeiro, de 16h20 as 19h. Inscrições gratuitas pelo site

Aulas disponibilizadas no canal do Youtube Qi Pré-Vestibular

*estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz